BEAUTIFUL/ Anticipazioni italiane e americane: i Forrester boicottano le nozze di Quinn e Eric

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: BILL PREPARA IL CONTRATTACCO? - La famiglia Spectra sarà più che mai decisa a portare a termine il suo progetto nelle puntate americane di Beautiful. Grazie ai disegni rubati da un'ignara Coco, Sally, Shirley e i loro collaboratori elaboreranno i primi abiti all'altezza dei rivali Forrester. Arriverà quindi il momento di organizzare la prima vera e propria sfilata che dovrà rilanciare il marchio, evitando che C.J (figlio di Sally e Clark) venda l'edificio nella quale la casa di moda risiede. Bill osserverà con grande interesse questi nuovi sviluppi, in quanto proprio lui vuole da tempo acquistare quello stabile. Al fine di mettere i bastoni fra le ruote al successo di tale imminente sfilata, il magnate deciderà di pubblicare un nuovo scoraggiante articolo nelle sue riviste, nel quale esprimere ancora una volta il proprio parere negativo su questa nuova azienda. Raggiungerà il suo obiettivo distruggendo il clan Spectra?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 10 APRILE: I FORRESTER BOICOTTANO LE NOZZE - La nuova settimana di programmazione di Beautiful si aprirà all'insegna delle nozze di Quinn e Eric. Sarà il giorno della cerimonia che dovrà essere celebrata a villa Forrester e Ivy sarà l'unica persona al fianco della sposa, aiutandola ad indossare l'abito disegnato proprio per lei. Tra gli ospiti ci saranno anche Pam e Charlie, gli unici non completamente contrari a questo evento. Ma anche la loro presenza durerà meno del previsto: prima del fatidico sì, infatti, la coppia verrà richiamata alla Forrester Creations da una telefonata di Ridge. Gli sposi saranno pronti alle nozze, ma nessuno sarà al loro fianco. La famiglia Forrester al gran completo deciderà, infatti, di disertare l'avvenimento, restando convinta che la Fuller non sia la persona giusta al fianco del patriarca. Anche Wyatt non si presenterà ad un momento tanto importante per la madre, consapevole che Steffy non potrebbe mai accettare un simile affronto da parte sua. Con questi presupposti il matrimonio si farà lo stesso?

