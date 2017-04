BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata americana 11 aprile: Coco e RJ più uniti che mai, ma fino a quando?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 11 APRILE: RJ TRANQUILLIZZA COCO MA... - Nella puntata americana di Beautiful che andrà in onda domani, gli intrighi della famiglia Spectra continueranno ad essere assoluti protagonisti. Sally e Shirley, accompagnati dai loro fedeli collaboratori, cercheranno di trarre i loro frutti dalle immagini a loro pervenute dalla telecamera nascosta nel ciondolo di Coco. E mentre Bill Spencer sarà impegnatissimo nel sabotare la sfilata del nuovo brand, ci sarà qualcuno del tutto ignaro di queste ultimissime novità. Si tratterà della piccola Coco, alle prese con il suo lavoro alla Forrester Creations e dalla bella amicizia (e anche qualcosa di più!) nata con R.J. Sarà proprio quest'ultimo a tranquillizzare la ragazza, dicendole che non dovrà badare alla mancanza di fiducia che i suoi familiari nutrono verso di lei. Negli ultimi giorni, infatti, è stato soprattutto Zende a tenere gli occhi aperti dicendosi certo dell'inaffidabilità delle Spectra. Secondo RJ, Coco potrà stare tranquilla perché lui sarà sempre al suo fianco. Con questi presupposti, come reagirà quando scoprirà di essersi sbagliato? Anche le sue colpe ricadranno sull'ignara giovane Spectra? Per una coppia Spectra - Forrester felice, ce ne sarà un'altra che purtroppo vivrà una crisi apparentemente insanabile: Sally ha lasciato Thomas, convinta che lui non la perdonerà per avere rubato i bozzetti. Si sbaglierà?

