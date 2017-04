BELEN RODRIGUEZ/ La festa di Santiago: torta, musica e mago per il figlio della showigrl (10 aprile 2017)

Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA FESTA DI SANTIAGO. TORTA, MUSICA E MAGO PER IL FIGLIO DELLA SHOWGIRL - Ieri il piccolo Santiago ha compiuto 4 anni e a casa di Belen Rodriguez è stata organizzata una bella festa con tanti bambini. La sera prima il piccolo aveva spento la candelina con la mamma e i parenti ma dopo i festeggiamenti in famiglia il bimbo ha potuto celebrare la ricorrenza con i suoi amichetti. Nonna Veronica Cozzani ha immortalato le varie fasi della festa. Un video ci mostra Santiago mentre mangia, rigorosamente con le mani, la torta durante la festicciola della sera precedente: “Feliz cumpleaños Santiago! Que Dios te bendiga hoy y siempre!te amamos!”. Dopo questo video vediamo invece la festa pomeridiana tenutasi ieri con i piccolo amici del festeggiato: per loro sono stai preparati tanti golosi spuntini, luci, palloncini, riflettori e musica, ma non solo. La foto seguente ci mostra infatti il figlio di Belen e Stefano mentre si fa intrattenere da un mago sotto gli sguardi rapiti dei suoi amichetti. Una bellissima festa che ha fatto il pieno di like sui social, come testimoniano le migliaia di cuoricini collezionati da questa e questa foto.

© Riproduzione Riservata.