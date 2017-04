CHE TEMPO CHE FA / Pagelle: il valore aggiunto si chiama Nino Frassica (Puntata 9 aprile 2017)

Fabio fazio Che tempo che fa

CHE TEMPO CHE FA, I TOP DELLA PUNTATA: Nella puntata di Che tempo che fa e Che fuori tempo che fa ci sono stati alcuni momenti top molto belli e molto divertenti. Uno fra tutti, come sempre capita guardando il programma, la certezza più vera di Rai 3: Luciana Littizzetto con la sua simpatia e comicità. Nel mirino del monologo della torinese prima le grandi protagoniste di Ballando con le stelle, forse un po' troppo "disinibite" e "snodabili" nelle loro performance in studio, perchè mostrano spesso e volentieri il loro corpo grazie a vestitini molto generosi. Altro argomento? La demotica e tutto quello che è tecnologico, smart, connesso e autonomo. C'è da impazzire, dice Lucianina, non riesci a far funzionare niente se non riesci ad applaudire correttamente, a camminare e sorridere come vuole la tua casa. Assolutamente da inserire nei top anche la parte finale di Che fuori tempo che fa, quella in cui Nino Frassica elenca i programmi della settimana su Novella Bella.

CHE TEMPO CHE FA, I FLOP DELLA PUNTATA: Nella puntata di Che tempo che fa e Che fuori tempo che fa ci sono stati alcuni momenti flop che hanno un po' fatto perdere tono al programma e rappresentato una piccola macchia per il procedere della serata. Un momento non perfettamente in linea con la puntata l'intervento mini e super lampo del duo "Marian Hill" che in studio ha cantato il singolo "Down". Il brano è stato utilizzato per uno spot televisivo. I due hanno parlato in inglese spiegando a Fabio Fazio i loro progetti: il disco, in uscita in Italia, ha avuto grande successo e record di ascolti su Spotify. Un successo davvero inaspettato. Un momento potenzialmente di successo che però non ha dato le giuste opportunità e visibilità al tema. Altro flop, purtroppo, all'interno di che fuori tempo che fa, con la presenza del grande sciatore Dominik Paris a cui, però, non è stata data data giusta importanza e spazio/tempo. (Fabiola Granier)

© Riproduzione Riservata.