EMIGRATIS 2/ Anticipazioni puntata 10 aprile 2017: Pio e Amedeo in Cina, video

Emigratis (foto da Facebook)

EMIGRATIS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 APRILE 2017: PIO E AMEDEO IN CINA - Pio e Amedeo di nuovo all’attacco: continuano i viaggio a scrocco del duo, condite da situazioni imbarazzanti e al limite dell’immaginabile. Vanno quindi avanti anche le risate del pubblico di Italia 1. La nuova puntata della seconda edizione di Emigratis è attesa stasera - lunedì 10 aprile 2017 - sul piccolo schermo della rete Mediaset. Sono stati proprio Amedeo Grieco e Pio D’Antini a condividere su Instagram il video promo che annuncia la nuova meta - dopo le tappe a Budapest, Berlino, Dubai e Abu Dhabi (tra le altre) - in programma in seconda serata, dalle 23.10. “Lunedì sera si vola in Cina! Servono caricabatterie?” scrivono infatti i due volti protagonisti sul social: nelle immagini li si vede chiedere alla folla, in un mercato, se apprezzato l’Italia. Ricevendo un sì come riposta corale, Pio e Amedeo sono subito pronti a sottolineare ironicamente la loro riposta corretta. Un secco no. Ma chi incontreranno al di fuori dei confini nazionali? Chi sarà disposto a pagare le loro trasferte, vitto, alloggio?

Anche in questo, le immagini di anticipazione ci vengono in aiuto. Il primo nome che fa capolino è quello di Ciro Ferrara, celebre ex calciatore e allenatore. Si passa poi ad un volto molto famoso nel panorama musicale italiano: Max Gazzè. Anche lui finirà nel mirino di Pio e Amedeo ad Emigratis 2, e sarà costretto nientemeno che ad aprire il portafoglio sotto i loro occhi per una rapida ispezione. Si torna poi a “pescare” dal mondo dello sport, e ancora una volta del calcio. Un’altra delle vittime, infatti, sarà Graziano Pellè, attualmente impegnato proprio in Cina. Tutti pronti? Clicca qui per vedere il video promo condiviso da Pio e Amedeo.

