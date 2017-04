Grey's Anatomy 13 / Anticipazioni puntata 10 aprile 2017: i Japril di nuovo insieme!

Grey's Anatomy 13, in prima Tv assoluta su Fox Life

GREY'S ANATOMY 13, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 10 aprile 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Grey's Anatomy 13, in prima Tv assoluta. Sarà il 16°, dal titolo "Who Is He (And What Is He to You?". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Richard (James Pickens Jr.) ha intenzione di fare fuori definitivamente la Minnick (Marika Dominczyk), ma deve anche affrontare le tensioni che si sono create con Catherine (Debbie Allen). Jackson (Jesse Williams) contesta invece a Meredith (Ellen Pompeo) di aver vanificato gli sforzi di tutti gli strutturati e si dichiara pronto a fare qualcosa. Intanto, April (Sarah Drew) manifesta alla Bailey (Chandra Wilson) qualche perpessità riguardo al suo ritorno al ruolo di strutturato. Più tardi, in ospedale vengono ricoverati padre e figlio con ustioni gravi, ma il primo ha bisogno del team al completo. Richard ha qualche riserva sulle scelte di Catherine, così come Jackson impone ad April di stare al suo posto. Amelia (Caterina Scorsone) torna inve al lavoro dopo tanto tempo, anche se ha paura di rivedere Owen (Kevin McKidd). Anche Riggs (Martin Henderson) e Alex (Justin Chambers) entrano in contrasto per il trattamento di un paziente piccolissimo e per l'operazione da eseguire. Nonostante i suoi sforzi, Amelia si ritrova a dover supervisionare un paziente con il marito. Dopo aver rifiutato l'invito, Richard accetta la proposta di Arizona (Jessica Capshaw) di trasferirsi a casa sua per qualche giorno, ma cambia di nuovo idea quando scopre che il chirurgo ha un appuntamento. Più tardi, Meredith prende di petto Riggs perché si è messo contro Alex e gli sottolinea come non ci sarà mai nulla fra loro finché contrasterà il suo migliore amico, ma il chirurgo crede di essere dalla parte della ragione e se ne va. Durante l'operazione presieduta da Richard, il chirurgo mette in atto alcuni consigli della Minnick. Jackson tuttavia non è d'accordo e gli ricorda che Catherine non si fermerà fino a quando non avrà vinto, a qualunque costo. A fine turno, Jackson affronta la madre, perché crede che lo stia ancora manipolando. Riggs invece rivela a Meredith che il trapianto sul bambino è andato a buon fine come aveva previsto, ma la blocca non appena gli parla di Alex. Le rivela infine di pensare sempre a lei e le chiede di rispondergli in merito solo quando saprà che cosa vuole dal loro possibile rapporto. Alle prime luci dell'alba, Arizona e la Minnick scoprono di essersi addormentate invece di fare la loro serata romantica. Non appena si baciando, Richard entra dalla porta e le sorprende. Poco dopo, mentre Richard manifesta a Catherine la volontà di procedere con il divorzio, Jackson rivela ad April che dovrà eseguire un trapianto in Montana. Le contesta tuttavia il fatto che la madre la stia manipolando, ma non vuole spiegarle perché è così adirato.

GREY'S ANATOMY 13, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 10 APRILE 2017, EPISODIO 16 "WHO IS HE (AND WHAT IS HE TO YOU)" - April e Jackson sono costretti a lasciare la figlia a Catherine per volare fino in Montana, dove devono eseguire un delicato trapianto di gola su una giovane paziente. Una volta lì, i due scoprono che devono ancora ottenere il consenso del padre del donatore, con cui Jackson sfrutta le proprie esperienze sulla paternità. Tuttavia, i due medici non potranno eseguire il trapianto a causa di una complicazione imprevista collegata ad una lesione nella gola del donatore. Devono quindi procedere d'urgenza con una laringectomia pe salvare la ragazza, andando incontro alle obiezioni dei genitori. April scopre solo in seguito che l'ex marito ha preso in carico il caso perché il padre ha una tavola calda nelle vicinanze dell'ospedale e lo incoraggia ad andarre a parlargli. Il chirurgo scopre tuttavia che il genitore se n'è andato per l'impossibilità di essere un Avery. Dopo aver riflettuto sulla situazione, Jackson intuisce cosa dover fare per salvare la vita della paziente, riuscendo a terminare l'operazione con successo. Il medico ed April finiscono in oltre per andare a letto insieme e concludono che questo era il motivo per cui Catherine ha fatto di tutto per sostituire April con Meredith. Prima di lasciare Seattle, Jackson decide di rivelare la verità a Robert: non è suo padre.

