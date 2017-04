HAWAII FIVE-0 6 / Anticipazioni puntata 10 aprile: Sang Min è un assassino? Il dubbio di McGarrett

Hawaii Five-0 6, in onda su Rai 2

HAWAII FIVE-0 6, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 10 aprilee 2017, Rai 2 trasmetterà due episodi della serie Hawaii Five-0 6. Saranno il 15° ed il 16°, dal titolo "Il buon soldato" e "Il ragionevole dubbio". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: mentre sono in attesa nel traffico, per raggiungere la scena di un crimine, Lou (Chi McBride) racconta quale fallimento abbia vissuto il giorno di San Valentino. Una volta alla porta della donna che sta frequentando, scopre che si trova con un altro uomo. Passa quindi da casa di Danny (Scott Caan), ma si ferma ad osservarlo dalla finestra. Danny, infatti, sta ballando da solo. Nel passato, Chin (Daniel Dae Kim) chiama Abby (Julie Benz), che sembra non voler rispondere alle sue telefonate. Arrivati alla stanza d'ospedale della signora Cruise, Duke (Dennis Chun) lo ringrazia per la serata di San Valentino che hanno trascorso insieme. Il Sergente lo informa inoltre degli ultimi sviluppi, perché il medico ha trovato delle tracce sul corpo della donna. Nel presente, grazie all'analisi delle impronte dei bicchieri trovate nell'appartamento di Cruise, scoprono che la donna ha ricevuto una certa Natalie (Kamri Lin), una escort con cui il marito della vittima potrebbe avere una relazione. La donna tuttavia riferisce che si tratti di un certo Robert, un nuovo cliente con cui ha trascorso il giorno di San Valentino. Dopo diverse insistenze, anche Chin racconta il suo San Valentino. Lui ed Abby sono andati a cena in un famoso ristorante di pesce e prendono una camera in un albergo lussuoso. Abby tuttavia decide di interrompere la loro serata proprio sul più bello e se ne va senza dire molto, affermando di aver fatto un grosso errore. Nel rincorrerla, Chin rimane chiuso fuori dalla stanza ed è costretto a raggiungere la reception con indosso un mini asciugamano. Trova nella hall Duke e la moglie, vivendo così una situazione ancora più imbarazzante della precedente. Nel presente, Chin continua a cercare Abby, ma ipotizza che forse abbia qualcuno che la attende a San Francisco. Mentre la Cruise si trova ancora in coma, la squadra scopre che il marito è stato ucciso e raggiungono un negozio in cui il loro sospettato ha acquistato un indumento intimo per Natalie. Nel passato, Danny dà il suo biglietto a Melissa (Lili Simmons), ma al contrario della ragazza non le dice di amarla. In questo modo il suo San Valentino crolla improvvisamente. Nel presente, la squadra lo prende in giro per non aver fatto l'unica cosa che Melissa si aspettava, al di fuori della cena e dell'atmosfera romantica. Purtroppo la ragazza si è accorta che non riesce a dirle che la ama, così hanno litigato ed ora non si parlano da ore. Ore dopo, la squadra conclude che la responsabile è l'unica persona che hanno escluso a priori: Natalie. Creano quindi un inganno e la spingono ad uccidere la Cruise, mentre in realtà la donna è già morta quella mattina. Dopo averla arrestata, McGarrett (Alex O'Loughlin) è costretto a dire agli amici come ha passato il suo disastroso San Valentino ed a spiegare il livido che ha sull'occhio.

HAWAII FIVE-0 6, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 10 APRILE 2017, EPISODIO 15 "TRATTIENI IL RESPIRO" - La squadra inizia ad indagare sul ferimento di un uomo, trasportato in ospedale da uno sconosciuto. McGarrett cercherà di carpirgli delle informazioni su chi gli ha sparato, ma capirà molto presto che l'interrogatorio sarà una vera e propria sfida. McGarrett promette infine di fargli fare la sua solita routine, frutto di un'instabilità mentale, se lo aiuterà con il caso. Scopre così dove ha trovato il ferito e quando lo porta nel garage in cui lavora, scopre in che cosa consiste questa routine. Si tratta infatti di un qualcosa che la vittima gli ha chiesto di fare. Più tardi, scoprirà che la banca che si trova nelle vicinanze del garage è sstata derubata, ma il rapinatore sembra non aver preso nulla.

HAWAII FIVE - 0, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 10 APRILE 2017, EPISODIO 16 "BUON SAN VALENTINO" - Sang Min viene arrestato perr omicidio, ma riferisce a McGarrett di essere del tutto innocente. Le sue parole risulteranno molto convincenti, tanto che il leader della Five-0 deciderà di aiutarlo. Nessuno tuttavia vuole occuparsi del caso, così chiede a O'Dell, un avvocato certificato, di rappresentarlo, anche se non ha mai fatto il praticantato. Il legale ha inizialmente qualche esitazione, ma alla fine accetta la proposta. Così, mentre l'avvocato prepara Sang Min, Steve ed il resto della squadra iniziano ad indagare peerr trovare il vero assassino. Purtroppo la ricerca si rivelerà inconcludente e quindi O'Dell dovrà per forza arrivare a processo e presentarsi per la prima volta in tribunale.

© Riproduzione Riservata.