HEART OF THE SEA - LE ORIGINI DI MOBY DICK/ Su Canale 5 il film con Chris Hemswort (oggi, 10 aprile 2017)

Heart of the sea - le origini di Moby Dick, film prima serata

HEART OF THE SEA - LE ORIGINI DI MOBY DICK, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 10 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Heart of the sea - Le origini di Moby Dick, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 10 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere avventura e azione che è stata diretta da Ron Howard nel 2015 mentre fanno parte del cast Chris Hemsworth (Owen Chase), Benjamin Walker ( il capitano George Pollard Jr.), Cillian Murphy (Matthew Joy), Tom Holland (Thomas Nickerson), Brendan Gleeson (Thomas Nickerson da anziano), Michelle Fairley ( la signora Nickerson) e Ben Whishaw che veste i panni dello scrittore Herman Melville. La sceneggiatura, scritta da Charles Leavitt, è tratta dal libro Nel cuore dell'oceano - La vera storia della baleniera Essex (In the Heart of the Sea: The tragedy of the whaleship Essex) di Nathaniel Philbrick nel 2000. Nel romanzo si racconta la vicenda realmente accaduta cui si ispirò Melville per il suo capolavoro, Moby Dick. Per interpretare il ruolo dei marinai affamati dopo giorni in mare aperto, inseguiti dalla balena bianca, Ron Howard volle che gli attori dimagrissero tutti facendo loro ingurgitare solo 500-800 calorie al massimo ogni giorno. Owen Chase, che nel film è interpretato da Chris Hemsworth, fu il primo ufficiale della Essex. Dopo il suo naufragio la sua carriera decollò in modo inaspettato, nonostante avesse umili origini, ma la sua vita privata fu segnata da una tragedia dopo l'altra fino alla sua morte avvenuta quando non aveva che 62 anni. Ron Howard sembra avere una netta predilezione per i film basati su storie vere, prima di Heart of the sea aveva diretto anche Apollo 13 (1995), A Beautiful Mind (2001), Cinderella Man - Una ragione per lottare (2005), Frost/Nixon - Il duello (2008) e Rush (2013), le cui sceneggiature sono tutte ispirati a fatti realmente accaduti. Ma ecco in breve la trama del film.

HEART OF THE SEA - LE ORIGINI DI MOBY DICK, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 10 APRILE 2017: LA TRAMA - Herman Melville è alla ricerca di una storia per il suo nuovo romanzo. Siamo nel 1850 ed egli si reca a Nantucket per parlare con Thomas Nickerson, un uomo ormai anziano che però da giovane aveva fatto parte della ciurma dell'Essex. L'essex era una baleniera tragicamente affondata, Melville è deciso a scoprire come andarono realmente le cose. Dapprima Nickerson appare titubante, poi comincia a raccontare la sua storia. Lui era solo un giovane mozzo a bordo della baleniera, ma anche lui era stato tra le prede cacciate dalla feroce balena bianca che aveva fatto affondare l'Essex.

