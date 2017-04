HOUSE OF LIES 4/ Anticipazioni puntata 10 aprile 2017: Jeannie lascia l'azienda di Marty?

House of Lies 4, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

HOUSE OF LIES 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 10 aprile 2017, Sky Atlantic trasmetterà gli ultimi due episodi di House of Lies 4, in prima Tv assoluta. Saranno il 3° ed il 4°, dal titolo "L'entropia è contagiosa" e "Unione a tutti i costi". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: nel passato, Marty (Don Cheadle) riflette su quanto gli è accaduto. Dal crollo all'azienda al tradimento di Jeannie (Kristen Bell). Intanto, il pod continua a cercare di tenere in piedi la società come meglio può. Per Clyde (Ben Schwartz) la difficoltà è maggiore in seguito all'arresto di Monica (Dawn Olivieri). Nel presente, Doug (Josh Lawson) scopre che l'ex moglie sta male, ma non riesce ad abbandonare il rancore per ciò che gli sta facendo. Sarah (Jenny Slate), infatti, sembra riuscire a portare avanti la sua gravidanza anche senza Doug e questo vuol dire che potrebbe rischiare di non vedere il futuro figlio. Jeannie ha invece modo di parlare con Marty, che tuttavia non ha ancora superato ciò che gli ha fatto. Anche se l'ex fidanzata gli ha rivelato di essere incinta, non riesce a dimenticare il fatto che si sia rimessa insieme con l'ex fidanzato. Durante un volo urgente per recuperare un cliente importante, Doug confessa a Clyde di non volere realmente che a Sara succeda qualcosa, ma l'amico gli fa notare che diventare vedovo gli aprirebbe diverse possibilità con le donne. Poco dopo, scoprono che Julian (Brad Schmidt), un ex assistente, è stato assunto in un'altra squadra. Monica ne ha approfittato infatti per averlo al suo fianco e non manca di rivelare, con acidità, a Jeannie di voler conoscere il padre del bambino che sta aspettando. Dopo aver riflettuto a lungo, Jeannie ammette a Marty che sceglie sempre di mentire quando si ritrova in situazioni complicate. Decide anche di rivelargli di non averlo mai voluto lasciare, ma di aver avuto paura per ciò che sarebbe potuto succedere. Ecco perché ha preferito dirgli che il figlio non è suo, visto che non ha mai trovato il momento ideale per rivelargli che in realtà il bambino è suo. Marty non può far altro che rimanere senza parole di fronte a questa notizia shock.

HOUSE OF LIES 4, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 10 APRILE 2017, EPISODIO 3 "L'ENTROPIA E' CONTAGIOSA" - Negli episodi di House of Lies 4 di questa sera, il team dovrà affrontare diversi problemi su più fronti. La rivelazione di Jeannie riguardo alla gravidanza ed al fatto che il bambino sia figlio di Marty, non le impedirà infatti di entrare in un buco nero professionale. Marty e Jeannie volano a Seattle, dove affrontano una nuova tensione. I due, infatti, hanno in mente delle strategie diverse per l'azienda di bellezza e cura della pelle su cui il pod ha messo gli occhi. Intanto, Doug è sempre più stufo dell'atteggiamento dell'ex moglie e non tarderà a manifestare il suo nuovo carattere passivo-aggressivo, che lo porterà a compiere delle azioni piuttosto significative. Doug, infatti, teme che Sarah sia ormai emotivamente instabile. Nel frattempo, Clyde inizia a discutere di un progetto con un partner improbabile.

HOUSE OF LIES 4, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 10 APRILE 2017, EPISODIO 4 "UNIONE A TUTTI I COSTI" - In seguito alla presentazione, Gage inizia a cadere a pezzi. Marty escogita quindi un ultimo piano per salvare il tutto dal baratro in cui sembra ormai destinata a cadere la società. ottine infatti che Ellis accetti una collaborazione fra lui ed un vecchio nemico e tutto quello che dovrà fare è tenerlo in pista prima che venga fatto il grande annuncio. Intanto, Jeannie inizia a cercare un altro lavoro, consapevole che la situazione con Marty non potrà portarla lontano dal punto di vista professionale. Ottiene quindi un incontro con un cacciatore di teste per discutere delle sue prospettive possibili nel mercato del lavoro. Doug invece rivela di volersi unire a Clyde e Kelsey in una nuova impresa commerciale.

