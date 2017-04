I GUARDIANI DELLA GALASSIA/ Su Rai 4 il film con Chris Pratt (oggi, 10 aprile 2017)

I guardiani della galassia, film prima serata

I GUARDIANI DELLA GALASSIA, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 10 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - I guardiani della galassia, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 10 aprile 2017 alle ore 21.05. Una serata dedicata alla fantascienza per grandi e piccini con la pellicola diretta dallo statunitense James Gunn e che sotto l'egida dei Walt Disney Studios, porta per la prima volta sul grande schermo le avventure dell'omonima serie a fumetti della Marvel Comics, nata dalla fantasia di Arnold Drake (autore dei testi) e Gene Colan (responsabile dei disegni). Arrivata nelle sale di tutto il mondo nell'autunno del 2014, la pellicola di James Gunn è al primo passaggio sulle reti in chiaro del piccolo schermo, "I Guardiani della Galassia" è un film di fantascienza che mescola sapientemente i canoni dei "cinecomic" (le opere che attingono dalle storie dei supereroi a fumetti) e quelli dell'action. Prodotto dai Marvel Studios, detentori dei diritti della serie originale, il film è stato distribuito dai Walt Disney Studios e annovera nel suo cast, tra i protagonisti, due "pezzi da novanta" quali Chris Pratt (nei panni di Peter Quill/Star-Lord) e Zoe Saldana (Gamora); al loro fianco, inoltre, figurano Dave Bautista (Drax il Distruttore), Lee Pace (Ronan l'Accusatore) e anche Michael Rooker (Yondu Udonta).

I GUARDIANI DELLA GALASSIA, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 10 APRILE 2017: LA TRAMA - Il prologo della vicenda è ambientato nel 1988, quando il giovane Peter Quill assiste alla morte della madre e poi viene rapito dai Ravagers, dei pirati spaziali capitanati da Yondu. Successivamente si passa a ventisei anni dopo, nel 2014, dove ritroviamo Peter cresciuto e allevato da quei fuorilegge che l'hanno fatto diventare Star-Lord, un avventuriero che vaga per lo spazio a bordo della sua scalcagnata astronave "Milano". I guai di Star-Lord cominciano quando, sul pianeta Morag, entra in possesso dell'Orb, una sfera che è ambita dallo spietato Ronan l'Accusatore, con la quale intende distruggere il pianeta Xandar e poi dominare l'universo. Alla sua causa si unirà presto la bella Gamora, un'altra ricercata aliena (orfana pure lei e inizialmente in combutta con Ronan) e Drax il Distruttore (un guerriero in cerca di vendetta). A mettere una taglia sulla testa di Star-Lord è anche Yondu, dopo aver appreso che quell'improbabile gruppo di ribelli è riuscito ad evadere dal carcere di Klyn, dove era stato condotto dai Nova Corps, si mette sulle tracce dell'Orb al pari di Ronan, ma per motivi non legati alla brama di distruzione del primo...

