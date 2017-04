IL COMMISSARIO MONTALBANO/ Anticipazioni, La pista di sabbia: il cavallo sulla spiaggia (puntata 10 aprile)

Il commissario Montalbano

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 APRILE 2017: LA PISTA DI SABBIA - Continua l’enorme successo delle repliche de Il commissario Montalbano sul piccolo schermo di Rai 1: stasera, lunedì 10 aprile 2017, la prima rete nazionale trasmetterà l’episodio dal titolo “La pista di sabbia”, andato in scena in prima tv durante la settima stagione della serie, il 10 novembre 2008. La scena si apre in mattinata: Salvo apre le finestre della sua casa a Marinella e si trova di fronte ad una scena agghiacciante e macabra, che lo spinge a telefonare immediatamente in commissariato, per chiedere un intervento. Un cavallo è steso sulla spiaggia, senza vita, probabilmente ucciso. Quando arrivano però i rinforzi, la carcassa dell’animale è sparita: probabilmente spostata da qualcuno, ma chi è stato a fare questo? E che cosa significa? Un mistero al quale se ne aggiungeranno diversi altri, nel corso di tutto l’episodio: la richiesta di una donna porterà l’indagine oltre, e insieme ai suoi fidati collaboratori Salvo prenderà in considerazione diverse piste.

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 APRILE 2017: LA DENUNCIA DI RACHELE ESTERMAN - Dopo l’avvistamento del cadavere del cavallo sulla spiaggia, Montalbano riceverà una visita in commissariato che lo spingerà ad approfondire quel che sta succedendo. Tutto verrà ben presto (e inevitabilmente) collegato con le gare ippiche che si tengono in zona. Rachele Esterman, amica e ospite di Ingrid, denuncerà infatti a Salvo la scomparsa di un suo animale, che aveva lasciato alle cure della scuderia Lo Duca in attesa del torneo di Fiacca. Il cavallo risulta scomparso: si tratta proprio dell’animale che il commissario ha ritrovato sulla spiaggia? In realtà, la faccenda sembra essere molto più complicata di così, e arriverà ad intrecciare intenzioni mafiose e ambienti aristocratici, in un modo del tutto imprevedibile. La lavanderia che riconsegnerà l’accappatoio a Montalbano invierà anche uno zoccolo che, senza averne ricordo, Salvo si era messo in tasca, prima che la carcassa sparisse. Zoccolo che non appartiene però al cavallo di Rachele: un dettaglio che aiuterà il nostro commissario…

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 APRILE 2017: LADRI IN CASA DEL PROTAGONISTA? - Non solamente cavalli e gare di ippica nella puntata de Il commissario Montalbano che verrà trasmessa oggi da Rai 1, “La pista di sabbia”: rientrando in casa poco dopo l’inizio dell’episodio, Salvo si accorgerà infatti che qualcuno si è introdotto nella sua casa di Marinella. Ma chi è stato? L’intento era davvero di mettere a segno un furto (nella casa del commissario)? Ben presto, il protagonista interpretato da Luca Zingaretti si accorgerà che manca solo ed esclusivamente un vecchio cimelio di suo padre. L’ipotesi che possa esserci dietro dell’altro non si può più escludere: creando una situazione ingannevole, alcuni della squadra di Montalbano si scontreranno con i responsabili, pronti a tornare sul luogo del delitto..

