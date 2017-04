IL GRANDE CIELO/ Su Rai Movie il film con Kirk Douglas (oggi, 10 aprile 2017)

Il Grande Cielo, stasera in tv

IL GRANDE CIELO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 10 APRILR 2017: IL CAST - Il grande cielo, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 10 aprile 2017 alle ore 23.05. Una pellicola realizzata nel 1952 appartenente al genere western che è stata diretta da Howard Hawks e interpretata da Kirk Douglas nel ruolo di Jim Deakins e da Dewey Martin in quello di Boone Caudill. Altri attori presenti nel cast sono Arthur Hunnicutt, Elizabeth Threatt, Steven Geray e Buddy Baer. Il grande cielo è considerato dalla critica un grande esponente del genere western, è apprezzato non solo per la trama, ma anche per i dialoghi, per i costumi e per la colonna sonora, quest'ultima composta da Dimitri Tiomkin sulla base del tema di Orizzonte perduto. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL GRANDE CIELO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 10 APRILR 2017: LA TRAMA - Il film si basa su una vicenda avvenuta nel 1832 che vede come protagonista il giovane Jim Deakins. Quest'ultimo, nel corso di uno dei suoi viaggi, stringe amicizia con Boone Caudill, il quale coinvolge Jim nella ricerca di un suo zio scomparso, si tratta di Zeb Calloway, che successivamente intraprende con i due amici una missione dai fini commerciali contro gli interessi della Missouri River Company. A loro si aggiunge Teal Eye, una bella ragazza indiana appartenente al popolo dei Piedi Neri. Naturalmente la situazione ben presto si complica, Teal Eye viene rapita dai rivali di Calloway e una volta recuperata, si rende conto di provare attrazione nei confronti di Boone, anche se all'inizio i loro rapporti non erano di certo stati idilliaci. In seguito, Jim e Boone si trovano coinvolti nell'attacco degli indiani Crow, durante il quale il giovane Deakins viene ferito alla gamba da un colpo d'arma da fuoco. Jim, tuttavia, riesce a identificare il responsabile dell'accaduto tramite un attento confronto di proiettili, dimostrando ancora una volta la propria capacità di cavarsela in ogni circostanza. Nel frattempo, la vicenda amorosa di Boone e Teal Eye si evolve, la fanciulla tenta di convincere l'uomo a sposarla, ma solo alla fine, dopo una serie di incertezze ed esitazioni i due riusciranno a coronare il loro sogno d'amore.

© Riproduzione Riservata.