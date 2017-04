Il Segreto / Anticipazioni spagnole e italiane: Hernando causa gli incubi di Beatriz?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CHI HA BRUCIATO LA BIBBIA DI CRISTOBAL? - Strani avvenimenti avranno luogo nelle puntate de Il Segreto in onda la prossima settimana in Spagna. In esse, infatti, Cristobal riceverà la Bibbia Medievale che attendeva da tempo ma si troverà di fronte alla peggiore delle sorprese: essa prenderà fuoco davanti ai suoi occhi. Il terribile uomo chiederà a Hipolito che vengano effettuate delle indagini per scoprire le motivazioni di questo incidente, ma le ricerche del Sindaco non porteranno a nessuna scoperta degna di nota. Non sarà questa l'unica stranezza che avverrà nei prossimi giorni alla Miel Amarga: le finestre si apriranno improvvisamente, causando correnti d'aria, mentre l'ombra di una persona si aggirerà tra le stanze della tenuta. E quando Cristobal, Carmelo e Onesimo (sopraggiunto per le indagini) dal giardini guarderanno verso una finestra, vedranno un uomo incappucciato sbucare da dietro le tende. Chi sarà? Cosa sta accadendo alla Miel Amarga? I sospetti propendono tutti in un'unica direzione: Severo è tornato per portare a compimento la sua vendetta. Sarà davvero lui?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 10 APRILE: HERNANDO CAUSA GLI INCUBI DI BEATRIZ! - La telenovela Il Segreto non conosce un solo giorno di vacanza e tornerà anche domani su Canale 5 a partire dalle ore 16:30. La felicità non durerà a lungo a Los Manantiales, dopo che Hernando ha scoperto che Beatriz ha ripreso a parlare. La ragazza comincerà a ricordare qualcosa in più sul suo passato, ripensando ai volti della foto trovata da Camila nella cassaforte del marito. E in lei si farà sempre più viva una convinzione: è proprio Hernando l'uomo presente nei suoi incubi. E' stato lui a causare lo shock che ha poi causato il suo mutismo? La tensione sarà molto alta alla tenuta, e le cose non andranno meglio alla locanda, dove Emilia si troverà ancora legata ad una sedia con tanto di bomba al seguito. Alfonso non potrà allontanarsi da lei, dichiarando di essere disposto a morire pur di non separarsi dalla moglie. Ramiro sarà al loro fianco, eviterà che accada il peggio a fratello e cognata?

© Riproduzione Riservata.