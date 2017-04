Irina Shayk ha partorito/ Mamma in gran segreto: la scelta fatta con Bradley Cooper

Irina Shayk (Instagram)

Irina Shayk e Bradley Cooper, le due star di Hollywood sono diventati genitori in gran segreto - Irina Shayk e Bradley Cooper sono diventati genitori! La bellissima coppia, tra cui ci sono 11 anni di differenza, è al settimo cielo per il lieto evento che tuttavia risale alla scorsa settimana. Irina e Bradley hanno infatti deciso di mantere il massimo riserbo sull'evento, così come finora fatto sulla propria vita di coppia. Come infatti si legge su D di Repubblica: “Ma con la dolce attesa hanno ulteriormente giocato sulla relazione top secret: Irina ha svelato per la prima volta il pancino durante la sfilata di Victoria’s Secret nel novembre scorso ma poi più nulla. Complice un corpo sempre in forma ha nascosto il pancione dietro maxi borse o maglie extra large.

Irina Shayk e Bradley Cooper genitori, una scelta controcorrente per la nota coppia di Hollywood - Inoltre i due non si sono quasi mai fatti vedere insieme anche se persone vicine alla coppia hanno raccontato di come Bradley sia diventato iper protettivo nei confronti della compagna man mano che la gravidanza progrediva". Una protettività che ha portato Bradley ed Irina a decidere di tenere segreti anche i momenti precedenti e successivi al parto. Al momento infatto rimane ancora ignoto sia il sesso del bebè, sia il nome scelto dai due famosissimi genitori sia la data precisa della nascita, che pare risalga addirittura agli ultimi giorni di mazo. Nuove indiscrezioni arriveranno sicuramente nelle prossime ore.

