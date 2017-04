Isola dei Famosi 2017 / Malena vs Simone Susinna, il pubblico si divide

Isola dei Famosi 2017

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 NEWS: MALENA VS SIMONE SUSINNA, IL PUBBLICO SI DIVIDE - L'Isola dei Famosi 2017 si avvia alle fasi conclusive dello show e fra pochi giorni scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione fra gli ultimi concorrenti rimasti ancora in gioco. Malena e Simone Susinna, attualmente in nomination, dovranno scontrarsi al televoto, prima di avere la possibilità di accedere alla tanto attesa finale, che si disputerà il prossimo mercoledì nella prima serata di Canale 5. Chi avrà la meglio fra i due? Come noto, la coppia è stata protagonista di un confronto molto acceso, soprattutto perché l’attrice, a fronte del percorso fatto in compagnia del modello, non ha gradito la nomination ricevuta in palapa proprio da lui. “Malena... le sue decisioni, sono pura strategia per poter portare a casa la vittoria. Questa sceneggiata sotto le telecamere per accattivarsi il consenso del pubblico... Riprova con altra strategia tesoro, non siamo tonti”, “Per me Simone nei confronti di Malena si sta comportando male... in fondo lui l'ha votata x primo... perché lui si e lei no!!! Fa tutte queste storie perché ha capito (dopo il consiglio del fratello) che fare il martire giova molto", scrivono sui social i fan del programma, che su questa storia a quanto pare si sono divisi. Di conseguenza, non è facile ipotizzare chi fra i due naufraghi, nel corso dell’ultima puntata, dovrà rinunciare per sempre alla possibilità di vincere il premio finale. Sarà simone ad avere la meglio?

