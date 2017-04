KICK ASS/ Su Rai 4 il film con Aaron Johnson e Nicolas Cage (oggi, 10 aprile 2017)

Kick ass, film seconda serata

KICK ASS, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 10 APRILE 2017: IL CAST - Kick ass, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 10 aprile 2017 alle ore 23.05. Una commedia d'azione dedicata ai supereroi prodotta nel 2010 e diretta da Matthew Vaughn che ha lavorato alla sceneggiatura insieme a Jane Goldman. Il soggetto del film è tratto dai fumetti di Mark Millar e John Romita Jr mentre gli intepreti principali sono Aaron Johnson, Nicolas Cage, Chloë Grace Moretz, Lyndsy Fonseca, Christopher Mintz-Plasse, Evan Peters, Mark Strong e Michael Rispoli. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

KICK ASS, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 10 APRILE 2017: LA TRAMA - Dave è uno studente liceale appassionato di fumetti che trascorre il suo tempo libero con gli amici Todd e Marty. Il ragazzo per sfuggire alla monotonia decide di tentare qualcosa che non ha mai fatto prima, diventare un supereroe nella vita di tutti i giorni. Acquistato un costume su internet e armato solo di due bastoni e di belle speranze prova a sventare un furto a New York ma finisce per essere investito. Dopo una lunga degenza in ospedale ritorna in azione e questa volta ha fortuna salvando la vita ad un uomo. Il suo gesto colpisce un gruppo di ragazzi, che lo riprendono in azione e caricano il video su internet. Dave diventa per la gente Kick Ass. A scuola Dave ha una cotta per Katie, la ragazza più popolare del liceo e decide di aiutarla contro un ragazzo che la importuna. Kick Ass finisce però in un covo di spacciatori e quando la situazione sta per mettersi male arriva in suo soccorso Hit Girl e Big Daddy, i due sono Damon e Mindy Macready e vedendo il gesto di Dave hanno deciso di diventare anche loro supereroi. Damon ha un conto in sospeso con un criminale Frank D'Amico, che a sua volta vuole far fuori Kick Ass. Quando il piano del criminale fallisce, il figlio Chris ha un'idea, avvicinare Kick Ass e la sua banda fingendosi anche lui un nuovo supereroe, Red Mist. Il ragazzo scopre così la vera identità di Dave e durante uno scontro armato riesce a ferire Hit Girl e a catturare Big Daddy e Kick Ass. I due supereroi sono portati nel quartier generale di D'Amico dove sotto l'occhio della telecamera vengono picchiati. Hit Girl, sopravvissuta all'attacco, riesce a raggiungere il padre e il suo nuovo amico e li salva dalla banda ma assiste inerme alla morte di Damon. Seppur distrutti dal lutto Hit Girl e Kick Ass assaltano il palazzo di D'amico e riescono raggiungere il boss. Kick Ass ha la meglio su Red Mist e fa fuori D'Amico con un bazooka. I due fuggono a bordo di un jet e solo alla fine dell'operazione si tolgono le maschere e si stringono la mano, promettendosi una futura alleanza contro il crimine. Tornato tutto alla normalità Dave, che nel frattempo aveva rivelato a Katie la sua identità, torna a scuola e dalla nuova fidanzata. Al suo liceo arriva anche una nuova studentessa, si tratta di Mindy.

© Riproduzione Riservata.