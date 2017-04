L'ALTRA SPORCA ULTIMA META/ Su La7 il film con Adam Sandler (oggi, 10 aprile 2017)

L'altra sporca ultima meta, film prima serata

L'ALTRA SPORCA ULTIMA META, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 10 APRILE 2017: IL CAST - L'altra sporca ultima meta, il film in onda su La7 oggi, lunedì 10 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia con il titolo originale The Longest Yard, è stata realizzata nel 2005 con la produzione della casa cinematografica Happy Madison Productions in collaborazione con la MTV Films e la Callahan Filmworks. La regia è stata affidata a Peter Segal mentre nel cast sono presenti Adam Sandler, Burt Reynolds, Chris Rock, Nelly, Goldberg e Terry Crews. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

L'ALTRA SPORCA ULTIMA META, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 10 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di un ex campione di football, un certo Paul Crewe (Adam Sandler) che è stato arrestato perché accusato di aver provocato un incidente in quanto si era messo alla guida completamente ubriaco. Per lui quindi si aprono le porte della prigione, in particolar modo viene condotto per essere imprigionato all’interno di un carcere di massima sorveglianza che è diretto da un ufficiale, un certo Hazen (James Cromwell) che ha voluto la sua presenza per un motivo ben preciso. Hazen infatti sta mettendo in piedi una sorta di squadra di detenuti che vuole far gareggiare contro una squadra che è tutta composta da guardie carcerarie, motivo che ha richiesto la reclusione in quel carcere di Paul Crewe per il suo passato nel football. Così giorno dopo giorno inizia la preparazione per Crewe e gli altri detenuti. Viene scelto come allenatore della squadra una leggenda del football che però ora si è ritirato, Nate Scarborough (Burt Reynolds) che aiutano molto Crewe nella formazione della squadra. Inoltre i due sono affiancati anche da un altro carcerato, un uomo di nome Caretaker (Chris Rock). Questa sinergia e questo ottimo lavoro di squadra che pian piano viene portato avanti darà la possibilità di riuscire a creare una vera e propria squadra di atleti che sono pronti a fronteggiarsi e a battersi contro la squadra formata da tutte guardie carcerarie. In realtà però la partita sarà l’occasione anche per i carcerati di battersi contro i loro guardiani con tutta la rabbia e la forza che hanno nel corpo per vendicarsi semmai di qualche torto subito.

© Riproduzione Riservata.