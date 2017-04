LA LANCIA CHE UCCIDE/ Su Rai Movie il film con Spencer Tracy (oggi, 10 aprile 2017)

La lancia che uccide, film prima serata

LA LANCIA CHE UCCIDE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 10 APRILE 2017: IL CAST - La lancia che uccide, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 10 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere drammatica e western dal titolo originale Broken Lance, che è stata prodotta negli Stati Uniti nel 1954 ed è stata diretta dal regista Edward Dmytryk mentre nel cast figurano attori del calibro di Spencer Tracy, Robert Wagner, Jean Peters, Richard Widmark e Katy Jurado. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA LANCIA CHE UCCIDE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 10 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di un uomo di nome Matt Deveraux (Spencer Tracy) che è un ricco proprietario terriero caratterizzato da un’indole autoritaria e rigida tant’è che è un vero padre padrone. L’uomo gestisce il proprio ranch accentrando intorno a se tutto il potere non permettendo a nessuno di dargli consigli o suggerimenti. Un giorno però mentre è impegnato con il proprio lavoro nota qualcosa di strano nell’acqua che arriva nei propri pascoli. Riflettendo sulla cosa comprende che ad avvelenare la sua acqua sono stati dei metodi di lavoro poco chiari svolti da una miniera di rame. Arrabbiato e disgustato dalla cosa anche perché questa situazione gli provoca molti danni a livello economico, decide di fare in qualche modo giustizia da solo. Questo suo gesto istintivo ma molto cruento avrà delle fortissime ripercussioni su di se e su tutta la sua famiglia in quanto Matt chiede ad almeno uno dei suoi figli di farsi carico della violenza. Tuttavia suo malgrado nessuno è convinto ad addossarsi le colpe, tutti tranne il figlio più piccolo nato dal suo matrimonio con una donna indiana. Tuttavia questo grandissimo peso da sopportare sarà un’arma a doppio taglio per il ragazzo e per suo padre specialmente nel rapporto con gli altri figli i quali apriranno tutta una serie di conflitti con il fratello.

