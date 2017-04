Laura Torrisi/ Chi è Luca Betti, il nuovo fidanzato dell’ex moglie di Leonardo Pieraccioni

Laura Torrisi

Laura Torrisi, il nuovo fidanzato è Luca Betti: tutto ciò che c'è da sapere su di lui - Le voci si erano diffuse già qualche giorno, ma oggi trovano conferma dalla diretta interessata: Laura Torrisi ha ritrovato l'amore. “L’importante non è quanto aspetti, ma chi aspetti…” Cit. #sorrideredentroefuori #lanimavola #tuseitu”, con tanto di cuore e di scatto mano nella mano è il messaggio pubblicato dalla storica ex di Leonardo Pieraccioni. Il destinatario? Luca Betti. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un pilota automobilistico, imprenditore e personaggio televisivo italiano. Luca ha 39 anni e ha partecipato alla terza edizione del reality show di Rai 2 Pechino Express, formando col modello israeliano Michael Lewis la coppia degli “eterosessuali”.

Laura Torrisi ritrova l'amore dopo Leonardo Pieraccioni: lui è il pilota e imprenditore Luca Betti - Anche Luca Betti, sul suo profilo Instagra, ha scritto un messaggio per Laura Torrisi, ricambiandola con altrettanto amore: “Ti aspettavo! Ma come facevi a sapere che sarei arrivata? Non lo sapevo ma mi sono detto: mi siedo e conto fino a dieci, se non arriva me ne vado. E fino a che numero sei arrivato Duemilasettecentottantanove, ma avrei potuto continuare all’infinito…” Cit. #sorrideredentroefuori #lanimavola #tuseitu”. Laura Torrisi ritrova la felicità in amore accanto a Luca e volta definitivamente pagina, allontanando le voci di chi la voleva ancora innamorata del suo ex e padre di sua figlia, Leonardo Pieraccioni.

