MARCO BORRELLI/ Ventenne ucciso ad Agropoli: le parole del padre, “si fidava troppo” (Pomeriggio 5, 10 aprile)

Carabinieri, foto d'archivio

MARCO BORRELLI, VENTENNE UCCISO D AGROPOLI: LE PAROLE DEL PADRE, “SI FIDAVA TROPPO” - Si parla dell’omicidio di Marco Borrelli a Pomeriggio 5. Barbara D’Urso si è collegata con Agropoli, il paese del ragazzo, per parlare con l’avvocato e lo zio Paolo, che ora chiedono giustizia. Il giovane è stato ammazzato da un rivale in amore perché si era messo insieme all’ex fidanzata di quello che è diventato il suo killer, l’italo-tunisino Mrabet Nezar, che ammesso di averlo ucciso perché si sentiva tradito. Marco è stato ucciso con un tranello, dopo essere stato convocato con un sms invito dal telefono della fidanzata. Barbara D’Urso ha fatto sentire anche le parole del papà di Marco, che in un’intervista ha raccontato l’ultima telefonata col figlio e quello che lui gli aveva raccontato di questa storia. Secondo il padre Marco era stato già minacciato da Nezar ma non aveva voluto denunciarlo. Il padre aveva provato a metterlo in guardia ma, allarmato dal messaggio della fidanzata, era andato comunque, senza saperlo che di lì a poco si sarebbe trovato faccia a faccia con il suo assassino.

