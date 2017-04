NESSUNA VERITA'/ Su Iris il film con Leonardo di Caprio e Russell Crowe (oggi, 10 aprile 2017)

Nessuna Verità, con Leonardo di Caprio stasera in tv

NESSUNA VERITA', IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 10 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSOTA' - Nessuna verità, il film in onda su Iris oggi, lunedì 10 aprile 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere thriller dal titolo originale Body of lies, che letteralmente significa un corpo di bugie, la regia è stata curata da Ridely Scott mentre gli interpreti principali sono Leonardo di Caprio (Roger Ferris) e Russell Crowe (Ed Hoffman). La sceneggiatura del film è stata scritta da William Monahan, che aveva già collaborato con Ridley Scott nel film Le crociate - Kingdom of Heaven (2005). La sceneggiatura si basa sul romanzo Body of lies del giornalista David Ignatius. Nessuna verità è stato girato per la maggior parte in Marocco, tra Rabat e Casablanca. Nessuna verità è il quarto film in cui l'attore Russel Crowe e il regista Ridley Scott hanno lavorato insieme, i precedenti sono Il gladiatore (Gladiator, 2000), Un'ottima annata (A good year, 2006) e American gangster (2008). Nel 2010 lavoreranno ancora insieme in Robin Hood. Viceversa è il primo e unico film girato da Scott con Leonardo di Caprio. Alcune scene del film sono ambientate a Manchester ma furono girate per le strade di città statunitensi. Per dar loro un aspetto più inglese alcuni elementi furono coperti con dei finti bidoni della spazzatura. Però erano talmente realistici che il cast spesso li usava come fossero bidoni veri, quindi dovevano continuamente essere ripuliti e ripristinati per le scene da girare. In una scena fuori da un caffè turco di Monaco dei figuranti leggono dei quotidiani scritti in arabo. Alcuni di loro, i più attenti, leggono da destra verso sinistra. Nelle scene ambientate a Manchester per la scena del crimine il nastro usato dalla polizia è blue bianco, come si usa in Inghilterra, e non giallo e nero, come si usa in America. Eppure si possono vedere brandelli del nastro americano nella spazzatura portata via dal vento. Ma ecco in breve la trama del film.

NESSUNA VERITA', IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 10 APRILE 2017: LA TRAMA - Roger Ferris è un agente della CIA reduce da una pericolosa missione in Giordania in cui è rimasto ferito. In seguito viene trasferito in Iraq, dove deve indagare sui terroristi di Al Qaeda. Con lui c'è Ed Hoffman, un veterano della CIA indurito dal suo lavoro. Il compito di Ferris è di agire sotto copertura e di infiltrarsi tra i terroristi al fine di sventare un attacco che i servizi segreti americani prevedono stia per essere sferrato contro gli USA. Ad un certo punto però Ferris scopre di essere stato tradito, viene catturato e sta per essere giustiziato.

© Riproduzione Riservata.