Oliviero Bifulco / Eliminato nel quarto serale di Amici 2017: nessuna polemica per lui?

Oliviero, amici 2017

Oliviero Bifulco, eliminato nel quarto serale di Amici 2017 - La sentenza del nuovo serale di Amici 2017 è ormai arrivata e ha eletto Oliviero Bifulco come nuovo eliminato. Ancora una volta è la squadra bianca del talent show di Maria De Filippi a perdere pezzi e sono in molti quelli che danno la colpa proprio a Morgan. Il giudice continua a far discutere le sue scelte sono davvero poco apprezzate. A queste si aggiungono anche le scelte di Alessandra Celentano co-coach di Morgan per il ballo. Oliviero è stato davvero poco messo in luce in queste settimane e spesso ha presentato variazioni viste e riviste anche nel pomeridiano (come la stessa Elisa ha fatto notare in una delle puntate serali) e adesso? Il ballerino è finito tra gli eliminati provvisori durante l'ultima registrazione di Amici, che si è tenuta ieri pomeriggio a Roma, e, alla fine, è uscito definitivamente. Sono in molti quelli che pensano che ancora una volta ci sia Morgan dietro questa eliminazione non meritata, ma altri sono felici che sia uscito proprio il ballerino perchè questo significa che Mike, Shady, Thomas e Sebastian sono ancora salvi e pronti a giocarsi il tutto per tutto. Il serale con l'eliminazione di Oliviero andrà in onda sabato 15 aprile, sempre su Canale 5, anche per lui ci saranno lacrime e abbracci come per Vittoria?

