Oroscopo di Paolo Fox, previsioni di oggi 10 aprile 2017 a LatteMiele: Vergine, Cancro e tutti gli altri

Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 10 APRILE 2017, A LATTEMIELE: FLOP

Andiamo a vedere i segni flop dell'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi lunedì 10 aprile 2017. Sicuramente in difficoltà troviamo il segno del Cancro che ha accumulato davvero moltissimo stress. Il momento è pieno di ripensamenti e anche di tante battaglie che si possono vincere ma che possono portare anche a fragorose sconfitte. Quando si creano situazioni di tensione il consiglio è sempre quello di trattenersi e di evitare di fare polemiche inutili e che non portano a nulla. Lo stato fisico del Toro non è sicuramente rassicurante. Per una distrazione o per un problema infatti non ci si sente al massimo. C'è chi ha deciso anche di andare dal dottore per cercare di trovare una soluzione a una cosa che non si può più rimandare. Lo Scorpione è frastornato da un momento in cui tutto è davvero difficile da decifrare. Sono molti i dubbi e tutto è dovuto dalla presenza in opposizione di Marte.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 10 APRILE 2017, A LATTEMIELE: TOP

Interessante è andare a vedere i segni top dell'oroscopo su LatteMiele per oggi, lunedì 10 aprile 2017, di Paolo Fox. La settimana inizia con energie positive per i nati sotto il segno del Sagittario. Le giornate migliori saranno sicuramente venerdì e sabato quando si dovrebbero raggiungere degli obiettivi. Chi ha vissuto delle crisi può riuscire proprio in questo periodo a superarle. Fa passi in avanti il Capricorno che riesce a trovare delle conferme. Non tutti avranno delle soluzioni, ma la percentuale di sorrisi è davvero molto alta. La Bilancia anche è soddisfatta dalle forze espresse in questo momento. Il problema è che ci si ficca nei guai da soli, troppo spesso costretti a vivere al rallentatore o ad andare incontro a persone con cui si ha uno scontro perché la volontà è sempre quella di fare da paciere. E' un momento interessante anche per il Leone che ha delle stelle interessanti e deve assolutamente sfruttare a dovere le occasioni che capiteranno. Potrebbero in questo periodo arrivare delle proposte molto interessanti, attenzione però a capire come coglierle.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 10 APRILE 2017, A LATTEMIELE: SITUAZIONE GENERALE

L'oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 10 aprile 2017, è andato in onda sulle frequenze di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Il noto astrologo ha fatto il punto della situazione per quella che è la settimana di Pasqua e che sicuramente regalerà emozioni interessanti. L'Ariete ha bisogno di lanciarsi in amore perché spesso è trattenuto. Venere è molto intrigante, ma a maggio le cose andranno ancora meglio. Il Toro vive perplessità legate al fisico, con lo stato di salute che sicuramente non è dei migliori. I Gemelli invece vivono giornate strane e con qualche preoccupazione di troppo. Nonostante questo all'ultimo arriva sempre un qualcosa che sistema la situazione e regala sorrisi. Le coppie potrebbero vivere alcuni problemi economici importanti. Il Cancro invece è sotto stress e vive di battaglie che a volte vince ma che può anche perdere. Il consiglio è quello di non parlare e di tenersi alla larga dai guai.

