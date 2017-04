PARTNERPERFETTO.COM/ Su La5 il film con Diane Lane e John Cusack (oggi, 10 aprile 2017)

Partnerperfetto.com, film prima serata

PARTNERPERFETTO.COM, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 10 APRILE 2017: IL CAST - Partnerperfetto.com, il film in onda su La5 ore 21.10. Una pellicola di genere commedia sentimentale dal titolo originale Must Love Dogs, realizzata negli Stati Uniti nel 2005 ed è stata diretta dal regista Gary David Goldberg che ha anche scritto il soggetto e curato la sceneggiatura con il supporto di Claire Cook. Nel cast sono presenti Diane Lane, John Cusack, Elizabeth Perkins, Christopher Plumme e Dermot Mulroney. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PARTNERPERFETTO.COM, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 10 APRILE 2017: LA TRAMA - Nel film viene raccontata la storia di una donna di nome Sarah Nolan (Diane Lane) che lavora come maestra all’interno di un asilo. Sarah sta affrontando un momento molto particolare e caotico della sua vita in quanto si è appena divorziata da suo marito. Tuttavia dietro consiglio di sua sorella inserisce un annuncio su di un sito di incontri così da poter incontrare nuove persone e magari il vero amore. Inizia così un lungo percorso per Sarah fatto di tantissimi incontri di persone incontrate sul sito, ma puntualmente ciascuno si rivela un vero e proprio fallimento specialmente quello in cui si ritrova ad uscire inconsapevolmente con suo padre creando inevitabili imbarazzi. Un giorno però conosce un uomo di nome Jake Anderson (John Cusack) che come lei ha divorziato da sua moglie. L’uomo è un costruttore di barche, gli incontri in chat funzionano e sembra ci sia sintonia, ma quando i due decidono di incontrarsi realmente il loro primo appuntamento si rivela fallimentare. Tuttavia Jake è molto testardo ed inoltre è rimasto colpito da Sarah, motivi per cui decide di richiamarla e di chiederle un secondo appuntamento. Questa volta però tutto va secondo le aspettative sia di Jake che di Sarah, per questo motivo i due decidono di iniziarsi a frequentare. Giorno dopo giorno man mano che passa il tempo, i due creano un legame molto solido e forte tant’è che iniziano a fare progetti per il futuro. Un giorno però la donna conosce il padre di un suo alunno il quale inizia a corteggiarla assiduamente. Sarà questo il motivo di rottura tra lei e Jake oppure Sarah deciderà di passare la sua vita con Jake?

