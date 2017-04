pomeriggio 5

Pomeriggio 5, anticipazioni e ospiti: dall'incubo di Giada alla cronaca, cosa vedremo oggi? (10 aprile) - Siamo ad inizio settimana e questo significa che anche oggi inizieremo la settimana con Barbara D'Urso e il suo Pomeriggio 5. Il talk show della rete ammiraglia Mediaset continua a macinare ascolti e, anche se spesso, non riesce a spuntarla contro il suo competitor diretto, la D'Urso ringrazia i suoi fan e il suo pubblico, sempre numeroso ormai da anni. Nella scorsa settimana si è parlato tanto di cronaca, di spettacolo e delle continue "accuse" al Sud e Napoli con tanto di ospiti (Filippo Facci su tutti) pronti a prendersi a colpi di campanilismo e accuse più o meno gravi che non solo hanno infervorato il pubblico presente (e gli stessi ospiti) ma anche il popolo della rete che spesso ha fatto finire Pomeriggio 5 in tendenza. Al top anche la questione curvy. In più di una puntata alcune modelle curvy sono state ospiti in studio tra bikini e lingerie e questo ha causato non poche polemiche soprattutto quando hanno preso posto tra gli ospiti i Damaellis. Andrea Damante e Giulia De Lellis concordano nel dire che il grasso non è bello e che ostentare tutta quella pancia e quel corpo poco sodo non è poi così bello.

La scorsa settimana, però, si è chiusa con un tema delicato e un collegamento che ha toccato il cuore del pubblico a casa. Nella puntata di venerdì, al grido di "Chi vi picchia non vi ama", Barbara D'Urso si è collegata con la giovane Giada, una mamma e moglie ridotta quasi in fin di vita dal marito padre padrone. L'uomo non ha accettato la fine della loro relazione e, dopo mesi di litigi e discussioni, ha aspettato la moglie sotto casa per discutere con lei finendo per aggredirla. Ecco il video del drammatico racconto che ha commosso la D'Urso.

