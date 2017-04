Paola Caruso/ Isola dei Famosi, la Bonas di nuovo concorrente, ma in Spagna!

Paola Caruso (Instagram)

Paola Caruso torna all'Isola dei Famosi ma nell'edizione spagnola: sarà una concorrente di Supervivientes? - Paola Caruso torna a stupire: la nota ex Bonas di Avanti un altro sta per approdare (nuovamente) all'Isola dei Famosi. Chiariamo, non stiamo parlando dell'edizione italiano - che peraltro domani arriverà alla sua ultima puntata - ma a quella spagnola. Stando alle indiscrezioni lanciate da Danodemaggio.it, Paola Caruso sarà infatti una dei concorrenti della nuova edizione di Supervivientes, appunto l’Isola spagnola. Sul portale si legge infatti che: "Il suo nome non è ancora stato ufficializzato, ma Paola Caruso con ogni probabilità sarà tra i naufraghi della prossima Isola dei Famosi spagnola, al via giovedì 20 aprile su Telecinco".

Paola Caruso torna all'Isola dei Famosi ma nell'edizione spagnola: addio a Selfie - Le cose cambiano? - Sarebbe questa la seconda volta di Paola Caruso all'Isola dei Famosi: la prorompente showgirl, che ha esordito anche come giudice nella prima edizione di Selfie - Le cosa cambiano, ha partecipato al reality (quello italiano con Alessia Marcuzzi) lo scorso anno, riuscuotendo anche un buon successo. Ora pare invece si prepari ad affrontare nuovamente questa avventura e a tornare in Honduras, luogo che quindi conosce già molto bene. Questa sua partecipazione a Supervivientes 2017 esclude tuttavia una sua conferma nella giuria della seconda edizione di Selfie – Le cose cambiano, il programma di Simona Ventura che inizierà a maggio su Canale 5.

© Riproduzione Riservata.