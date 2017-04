QUINTA COLONNA/ Anticipazioni: focus sull’alimentazione (puntata 10 aprile 2017)

Quinta Colonna

QUINTA COLONNA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 APRILE 2017: ALIMENTAZIONE, GLI ANGELLI A PASQUA - Paolo Del Debbio torna ad accendere e puntare i riflettori sull’attualità: Quinta Colonna, il talk show di Rete 4, andrà in onda stasera - lunedì 10 aprile 2017 - con una nuova puntata. Il presentatore partirà dalla campagna animalista che, specie a ridosso della festività di Pasqua, si schiera netta in difesa degli agnelli: impossibile negare che durante il pranzo della domenica, proprio i cuccioli di agnello rappresentino in diversi casi la portata principale, il piatto più atteso dai commensali. Il dibattito nello studio di Quinta Colonna partirà innanzitutto da questo punto (chissà che non venga ripresa anche l’iniziativa di Silvio Berlusconi, finita ormai su tutti i quotidiani): in studio ci saranno rappresentati ed esperti di diverse ‘fazioni’, ognuno pronto ad esprimere il proprio commento e giudizio.

Ma per Quinta Colonna sarà un’occasione di estendere il dialogo ad uno spazio più generale, quello relativo all’alimentazione: è meglio essere vegetariani? O è meglio non escludere del tutto la carne dalla dieta? Che cosa sostengono in merito i fruttariani? Queste alcune delle domande che verranno affrontate in prime time: l’appuntamento con il talk è dalle 21.15.

