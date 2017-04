REPORT/ Anticipazioni del 10 aprile 2017: gli scandali Eni e L'Unità e i dispositivi medici illegali

Report, in onda su nella prima serata di Rai 3

REPORT, ANTICIPAZIONI DEL 10 APRILE 2017: GLI SCANDALI ENI E L'UNITA' E I DISPOSITIVI MEDICI ILLEGALI - La prima serata di Rai 3 di lunedì 10 aprile 2017, sarà all'insegna dei servizi di Report, che approfondiranno diverse tematiche internazionali. Ci sarà infatti occasione di parlare sullo scandalo Eni, sotto i riflettori per il miliardo di dollari pagato per il blocco petrolifero nigeriano. Soldi diretti quindi a Dan Etete, ex Ministro del petrolio e non ai cittadini, una pista che Luca Chianca seguirà nella sua inchiesta Un aereo per il Presidente. Una strada che viaggia anche lungo i territori di Londra, Lugano e Congo-Brazzaville, luogo che ha vissuto l'arresto di tre inviati di Report. L'evento è accaduto in seguito all'intervista all'imprenditore italiano Fabio Ottonello, indicato da Vincenzo Armanna, ex dirigente Eni, come il proprietario del velivolo preposto al trassporto di 50 milioni di dollari riportati in Svizzera. Un quantitativo di denaro che farebbe parte della tangente restituita da Paolo Scaroni, all'epoca dei fatti top manager della compagnia petrolifera.

L'inviato di Report Emanuele Bellano parlerà invece de L'Unità, che nel 2014 ha subito un arresto delle rotative per alcuni mesi. Già nel 2015, infatti, il giornale con socio il PD è stato salvato dal fallimento grazie a Massimo Pessina, il nuovo socio che ha finanziato il quotidiano al fianco dell'AD Guido Stefanelli, considerato suo braccio destro. Report analizzerà nel dettaglio come sia cambiato il futuro della Pessina Costruzioni in seguito all'entrata in società con il PD.

Report continua le sue inchieste nel mondo della sanità pubblica, questa volta parrlandoci dei dispositivi fuori norma che sarebbero presenti nelle sale operatorie degli ospedali italiani. Dispositivi medici ritenuti inoltre invasivi e su cui verrà fatta luce grazie all'inchiesta di Giulio Valesini, dal titolo La cruna dell'ago. Esiste infatti un modo per superare i controlli illegalmente ed ottenere la certificazione europea richiesta per far diventare "legali" dispositivi medicali che altrimenti non dovrebbero essere presenti nelle strutture ospedaliere. Una presenza che comporta anche gravi conseguenze e su cui si sono puntati i riflettori grazie alle segnalazioni degli stessi medici.

