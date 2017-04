RAZ DEGAN / Vincitore dell'Isola dei Famosi 2017? L'atteso incontro con Paola Barale in studio

isola dei famosi, Raz degan

Raz Degan vincitore? Isola dei Famsoi 2017, l'atteso incontro in studio con Paola Barale - Mercoledì andrà in scena l’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2017: Raz Degan e gli altri concorrenti rimasti in gara attenderanno il verdetto a pochi passi dallo studio e i fans dell’ex modello israeliano stanno già fantasticando sul possibile incontro in studio con Paola Barale. La showgirl è andata a trovarlo in Honduras nelle scorse settimane e ora potremmo ritrovarla durante la diretta in occasione della finale. Raz è sicuramente il favorito e per i suoi ammiratori vederlo abbracciare l’ex fidanzata Paola dopo la proclamazione sarebbe sicuramente la ciliegina sulla torta. In questi giorni la Barale è tornata in Italia dopo una breve vacanza a Berlino ma non ha mai spesso di pensare al suo Raz, protagonista di un suo post pubblicato in occasione della scorsa puntata dell’Isola dei famosi 2017: “Bravo Raz!!i'm proud of u... #justthewayyouare #imwithraz #iostoconraz”. Clicca qui per vedere la foto pubblicata da Paola Barale. (Aggiornamento di Linda Irico)

Raz Degan vincitore? Isola dei Famsoi 2017, Samantha De Grenet tifa per lui! Ecco cosa ha rivelato - Il piccolo slittamento della messa in onda della finale dell'Isola dei Famosi 2017 rimanderà l'appuntamento con l'incoronazione del vincitore di questa edizione del reality show. Tutto sembra scritto ormai e sono in molti quelli che pensavo che sia proprio Raz Degan a vincere, ma se così non fosse? Anche la regina dell'Isola dei Famosi, la tanto odiata/amata Samantha De Grenet sembra pronta a sostenere il suo rivale. In particolare, proprio nel salotto di Silvia Toffanin, la bella modella si è raccontata a cuore aperto dicendo che, dopo tutto quello che è successo, deve essere proprio Raz Degan a vincere. Lui è un naufrago doc perchè è capace di sopravvivere nonostante tutto e tutti. I primi giorni hanno parlato molto poi si sono allontanati per via di vedute diverse ma, sicuramente, è lui che merita la vittoria a questo punto visto che proprio lui è riuscito a mandare a casa prima lei e poi Giulio Base. Eva Grimaldi e la sua isola "di cuore" potrebbero prevalere sull'isola survivor di Raz Degan. Saranno loro due a giocarsi il tutto per tutto nel duello finale?

Raz Degan nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi è riuscito a portare a casa la vittoria nella prova leader arrivando in finale in barba a tutti coloro che erano pronti a votarli (Nancy e Malena in primis). Siamo davvero sicuri che il modello e attore abbia mai rischiato l'eliminazione? Sembra proprio di no e siamo sicuri che i suoi sostenitori lo porteranno dritto dritto alla vittoria nella finalissima in onda mercoledì.

© Riproduzione Riservata.