SINFONIA DI GUERRA/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston (oggi, 10 aprile 2017)

Sinfonia di guerra, film

SINFONIA DI GUERRA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 10 APRILE 2017: IL CAST - Sinfonia di guerra, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 10 aprile 2017 alle ore 16.40. Una pellicola di genere drammatica e bellica uscita nel 1968 e realizzata da una produzione anglo - tedesca, è stata diretta da Ralph Nelson e sceneggiata da James Lee e Joel Oliansky, che hanno lavorato insieme per portare sul grande schermo il romanzo dello scrittore inglese Alan Sillitoe, The General, uscito nel 1961. Gli interpreti principali sono Charlton Heston, Maximilian Schell, Leslie Nielsen, Kathryn Hays, Anton Diffring, Linden Chiles, Neva Patterson, Gregory Morton e Curt Lowens. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SINFONIA DI GUERRA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 10 APRILE 2017: LA TRAMA - La storia è ambientata in Belgio durante la Seconda Guerra Mondiale. Nonostante la distruzione e l'occupazione nazista, incurante del pericolo e delle minacce subite, il geniale direttore d'orchestra americano Lionel Evans, continua a portare avanti il suo tour musicale nelle principali città europee. Durante un'esibizione nel teatro di Bastogne, un gruppo di soldati tedeschi guidati dal Colonnello Arndt, fa irruzione nella struttura e arresta tutti i musicisti. Nonostante gli scarsi mezzi a disposizione i tedeschi continuano la loro avanzata in quella che poi passerà alla storia come l'ultima offensiva delle Ardenne. Evans e i suoi musicisti non possono fare altro che arrendersi e così sono condotti in un vicino castello occupato dal poteri forti dell'esercito nazista. Arndt è determinato ad uccidere il gruppo, colpevole di essere americano e di aver portato le loro idee liberali e la musica nelle città europee. L'uomo però deve sottostare agli ordini del suo superiore il Generale Schiller, che blocca l'esecuzione. Schiller è un grande amante delle melodie classiche e conosce la fama e il prestigio di Evans. Il Generale chiede al direttore di allietare il periodo di permanenza delle sue truppe nel castello, con delle arie classiche ma Evans rifiuta e cerca di trovare una via d'uscita per salvare i suoi musicisti. Con il passare dei giorni la tensione cresce sempre di più e l'uomo, consapevole di aver condannato a morte certa i suoi più fidati collaboratori, decide di assecondare le pretese dello stravagante generale. Schiller si dimostra un vero estimatore di musica e ottiene il rispetto del maestro. L'orchestra si mette al lavoro per realizzare un vero e proprio concerto per intrattenere il generale e le truppe. Arndt non prende bene la decisione del suo superiore di rimandare l'esecuzione ma soprattutto inizia a tenere sott'occhio lo strano rapporto che si sta instaurando tra Schiller ed Evans. Tra i musicisti si nascondono anche due militari alleati, Long e il sergente Calloway, che riescono a mettersi in contatto con un gruppo di ribelli pronti ad assaltare il castello per liberare l'orchesta. La notte del concerto privato, Evans sente su di sè tutta la tensione della fine ma mentre porta in scena il suo spettacolo, che si protrae più a lungo del previsto, per permettere ai ribelli di assaltare il castello. I musicisti vengono liberati ma Evans finisce nelle mani di Arndt, deciso a portare a termine la sua missione. Quando tutto sembra perduto a salvare la vita al musicista americano arriva il Generale Schiller.

