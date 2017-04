STASERA IN TV / Oggi, programmi Mediaset: Tu la conosci Claudia?, Quinta colonna (lunedì 10 aprile 2017)

Stasera in tv su Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 10 APRILE 2017 - Per questo inizio di settimana le reti Mediaset programmano alcuni film e serie tv, con una finestra aperta sull'attualità con il programma Quinta colonna. Il film del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo in onda su Italia 1 potrebbe essere il più seguito dal pubblico. Su Canale 5 va in onda il film del regista Ron Howard che racconta la genesi del romanzo più famoso di Herman Melville: Heart of the sea - Le origini di Moby Dick. La balena bianca più conosciuta di tutti i tempi in un film d'azione e di grande impatto visivo girato nel 2015.

Italia 1 ripropone Tu la conosci Claudia?, il film del 2004 che vede tra i suoi protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo assieme a Paola Cortellesi, che veste i panni di Claudia e fa perdere la testa al trio comico. Su Rete 4 viene trasmesso il programma di approfondimento giornalistico e di attualità Quinta colonna, con la conduzione di Paolo Del Debbio. La 5 manda in onda una commedia statunitense del 2005, Partnerperfetto.com, con Diane Lane e John Cusack, che racconta le vicende di una madre da poco divorziata e di un padre vedovo spinti alla ricerca del compagno ideale. Su Mediaset Extra va in onda la replica domenicale del programma di intrattenimento Le Iene, con la conduzione di Nadia Toffa accompagnata da Andrea Agresti, Paolo Calabresi, Giulio Golia e Matteo Viviani. Su Iris si può invece vedere il film Nessuna verità, un thriller del famoso regista Ridley Scott. Leonardo Di Caprio e Russel Crowe sono gli attori protagonisti di questa pellicola che racconta di un agente della CIA impegnato nella difesa del suo Paese. Il nemico è una cellula terroristica. Il diciannovesimo episodio della nona stagione di Big Bang Theory va in onda su Italia 2. Il titolo di questo episodio è: La diversione della saldatura. Il canale Mediaset, Premium Crime, dedicato ai gialli e ai thriller propone per questa prima serata l'episodio 11 della seconda stagione di Major crimes, Il ragazzo in copertina. Boing, il canale per i più giovani, mette in onda la serie tv del nascosto androide che veste i panni di una teenager: Io sono Frankie.

PROGRAMMAZIONE SERALE - MEDIASET

CANALE 5

Ore 21.10 Heart of the sea - Le origini di Moby Dick, film

Ore 23.30 Amore pensaci tu - Tutti tranne te, fiction

ITALIA 1

Ore 21.10 Tu la conosci Claudia?, film

Ore 23.15 Emigratis, show

RETE 4

Ore 21.15 Quinta colonna, approfondimento giornalistico

Ore 00.30 Terra!, documentario

LA 5

Ore 21.10 Partnerperfetto.com, film

MEDIASET EXTRA

Ore 21.15 Le Iene, intrattenimento

IRIS

Ore 21.00 Nessuna verità, film

ITALIA 2

Ore 21.10 Big Bang Theory, serie tv

TOP CRIME

Ore 21.10 Major crimes, serie tv

BOING

Ore 21.20 Io sono Frankie, serie tv

