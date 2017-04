STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai: il Commissario Montalbano, Hawaii Five, Report (lunedì 10 aprile 2017)

Stasera in tv sulla Rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 10 APRILE 2017 - Programmazione ricca di interessanti proposte quella di Rai Uno lunedì, 10 aprile. Sulla rete ammiraglia della televisione di Stato torna l'appuntamento con le repliche de Il Commissario Montalbano, dopo lo straordinario successo ottenuto con i due nuovi episodi trasmessi le scorse settimane, che hanno costretto all'Isola di Alessia Marcuzzi a cambiare giorno di programmazione, spostando la diretta dall'Honduras al martedì. Prosegue intanto la nuova stagione di Report su Rai Tre, dopo l'addio dato dalla storica conduttrice del programma di inchieste del terzo canale Rai, Milena Gabanelli. Su Rai Due appuntamento per coloro che amano i telefilm d'azione. Sulle altre reti ''minori'' non mancheranno i film ed in particolare l'appuntamento con la cultura, come spesso capita sul canale Rai 5. Rai Uno: torna un episodio della saga leggendario de Il Commissario Montalbano, personaggio interpretato dall'ottimo Luca Zingaretti. Prosegue il successo inarrestabile anche delle repliche del commissario più famoso d'Italia. L'ultima puntata, trasmessa lunedì scorso, è stata vista da qualcosa come oltre 7 milioni di telespettatori, per uno share del 30 per cento. Un'ulteriore conferma dell'amore che il pubblico di Rai Uno e non solo ha per Il Commissario Montalbano, nato dalla penna di Andrea Cammilleri. L'episodio che sarà trasmesso tra qualche giorno si intitola ''La pista di sabbia''. Rai Due: i fedeli seguaci del telefilm Hawaii Five ritrovano il loro programma preferito con due nuovi episodi, intitolati ''Il buon soldato'' e ''Il ragionevole dubbio''. Nuova inchiesta dell'interessantissimo programma in prima serata su Rai Tre al lunedì, Report. Nella scorsa puntata si è parlato dell'alimentazione che dovrebbe osservare una persona che voglia evitare spiacevoli sorprese in futuro. A finire sul banco degli imputati anche la Coca Cola. La fantascienza sbarca sul prime time di Rai 4 con il film I guardiani della galassia. Nel cast Vin Diesel, Chris Patt e Zoe Saldana. La regia del film è curata da James Gunn. L'anno di uscita della pellicola risale al 2014. Appuntamento con la cultura su Rai 5. Va in onda infatti il sesto episodio de La nostra storia, protagonisti Dario Fo e Franca Rame. Su Rai Movie appuntamento con Stanlio e Ollio - Secondo centenario. Su Rai Premium emozionante thriller, Il Killer dell'autostrada, che racconta la storia di un serial killer che nel 1981 uccise 44 persone tra California e Oregon. Storia vera dal regista Allan Kroeker.

PROGRAMMAZIONE PRIMA SERATA - RAI

RAI UNO

Ore 21.25 Il commissario Montalbano, fiction

RAI DUE

Ore 21.20 Hawaii Five, telefilm

RAI TRE

Ore 21.30 Report, inchiesta

RAI 4

Ore 21.05 I Guardiani della Galassia, film

RAI 5

Ore 21.15 Dario Fo e Franca Rame - La nostra storia, cultura

RAI MOVIE

Ore 20.55 Stanlio e Ollio – Secondo centenario

RAI PREMIUM

Ore 21.20 I-5 Il Killer dell'autostrada, film

PROGRAMMAZIONE SECONDA SERATA - RAI

RAIUNO

Ore 23.30 Porta a porta, talk show

RAI DUE

Ore 23.30 Animali come noi, attualità

RAI TRE

Ore 23.10 Fuori Roma, attualità

