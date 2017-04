STASERA IN TV / Oggi, programmi Sky: Italia's got talent, Billions, Outcast (lunedì 10 aprile 2017)

Stasera su Sky

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 10 APRILE 2017 - Il lunedì, in prima serata sui canali della pay tv satellitare Sky, gli abbonati potranno beneficiare di una programmazione molto ampia, pronta ancora una volta a soddisfare, pienamente, i gusti e le aspettative di tutti coloro che hanno scelto l'abbonamento al cinema o alle serie tv, ma anche all'intrattenimento. Uno dei programmi che, sulla carta, dovrebbe essere più visto sarà proprio 'Italia's got talent', che andrà in onda in prime time su Sky Uno, l'equivalente di Rai Uno della tv satellitare. Ancora una volta i canali Fox e Sky Atlantic proporranno invece interessanti serie tv, che raccolgono sempre più estimatori di giorno in giorno. Ricca anche l'offerta del catalogo cinema, dove troviamo, con il nuovo anno, una prima tv al giorno durante tutti i giorni della settimana. Sky Uno: nuova puntata di Italia's got talent, il talent show che prevede alla giuria personaggi del calibro di Claudio Biso, Nina Zilli, Luciana Littizzetto e Frank Matano. Conduce Lodovica Comello, una delle artisti che ha maggiormente sorpreso durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi. Su Sky Atlantic, alle 21.15, in onda un nuovo episodio di Billions, la serie tv arrivata alla sua seconda stagione. Non sono da meno Fox e Fox Life, che trasmetteranno rispettivamente i nuovi episodi delle serie tv Outcast e Grey's Anatomy. Spostiamoci poi sui canali dedicati al Cinema. Su Sky Cinema 1 in onda il film Captain America - Civil War, con la regia di Joe e Anthony Russo, nel cast Chris Evans nei panni di Captain America. Su Sky Cinema Hits trasmettono '21', la pellicola del regista Luketic con Jim Sturgess, Kevin Spacey, Kate Bosworth, Heff Ma e Laurence Fishburne nel cast. Su Sky Cinema Family va in onda 'Zootropolis', un film animazione adatto per tutta la famiglia. In Italia è uscito nelle sale cinematografiche nel febbraio del 2016 ed ha ottenuto un successo clamoroso. Su Sky Cinema Passion l'appuntamento in prima serata è con il film Io che amo solo te, una commedia romantica del regista Marco Ponti, che prevede un cast composto da Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Michele Placido. Su Sky Cinema Max sarà trasmesso Code of honor, pellicola del 2016 del regista Winnick, con protagonisti Steven Seagal, Craig Sheffer, Louis Mandylor, Helena Mattsson e James Russo.



PROGRAMMAZIONE SERALE - SKY

SKY UNO

Ore 21.15 Italia's got talent, talent show

SKY ATLANTIC

Ore 21.15 Billions, serie tv

FOX

Ore 21.00 Outcast, serie tv

FOX LIFE

Ore 21.00 Grey's Anatomy, serie tv

SKY CINEMA 1

Ore 21.15 Captain America: Civil War

SKY CINEMA HITS

Ore 21.15 '21', film

SKY CINEMA FAMILY

Ore 21.00 Zootropolis, film

SKY CINEMA PASSION

Ore 21.00 Io che amo solo te, film

SKY CINEMA MAX

Ore 21.00 Code of honor, film

