STEFANO DE MARTINO/ News: il tripudio dei fan in occasione del quarto compleanno di Santiago (oggi, 10 aprile)

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: LA COMMOZIONE DEI FAN PER IL PAPA' PERFETTO - In occasione del quarto compleanno del piccolo Santiago, Stefano De Martino ha pubblicato sul web una splendida foto in compagnia del figlio neonato, alla quale ha accompagnato un emozionante commento: '4 anni di te... Auguri amore mio, sei la mia vita. Papà ti ama tanto!' (clicca qui per vedere la foto scattata poco dopo la nascita). Tale frase in poche ore ha scatenato un tripudio di entusiasmo da parte dei fan del ballerino di Amici, che solo qualche giorno fa avevano apprezzato il loro idolo per la sua scelta di incontrare il figlio nell'assoluta privacy, senza troppo clamore nei social network. Questa volta è l'affetto di Stefano per Santiago a colpire nel segno, come riportano i tantissimi commenti rivolti a questa stupenda coppia, con qualche inevitabile frecciatina a Belen Rodriguez: ' Non esiste cosa più bella dell'AMORE che prova un Padre per il proprio figlio... Tu ne sei la testimonianza' , 'Tu sei una persona speciale e un papa' del Sud!!!! Abbi cura di questo splendido bimbo, perché la sua mamy ha ben altro a cui pensare!!', ' Tantissimi auguri piccolo Santiago, hai un papà che ti ama da morire sei un bambino fortunato perché per te lui muoverebbe il mondo', 'Bellissima immagine...di un papy superdolce e premuroso....auguri al tuo cucciolo che ti somiglia tanto'.

© Riproduzione Riservata.