STRISCIA LA NOTIZIA/ Anticipazioni 10 aprile: video, Tapiro d’oro al presidente della Regione Emilia Romagna

STRISCIA LA NOTIZIA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 APRILE: TAPIRO D’ORO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA STEFANO BONACCINI PER UN NUOVO CASO DI FURBETTI DEL CARTELLINO - Nella prima puntata di Striscia la Notizia in onda questa nuova settimana vedremo Valerio Staffelli consegnare il Tapiro d’Oro al presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini per un nuovo caso di furbetti del cartellino. Una decina di dipendenti dell’Istituto Beni Culturali sono stati filmati per giorni e nelle riprese li si vede entrare nel luogo di lavoro, timbrare il cartellino di presenza per poi allontanarsi, apparentemente per attività estranee alle proprie mansioni. Contro di loro c’è un esposto al Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza come riporta Ilrestodelcarlino.it, e ora la loro posizione è al vaglio, con la possibilità di sospensione immediata. Dopo aver visto le immagini mostrategli da Valerio Staffelli durante la consegna del Tapiro d’Oro, il presidente della regione Emilia-Romagna ha subito annunciato le contromisure: “Convocheremo il presidente, il Consiglio direttivo e il direttore dell’Ibc per essere messi a conoscenza della situazione e fare piena chiarezza su quanto sta succedendo. È stato poi attivato immediatamente l’Ufficio disciplinare per fare tutti gli accertamenti necessari e prendere gli eventuali provvedimenti ai fini di legge, a partire dalla sospensione immediata. Inoltre, sarà istituito un Collegio ispettivo straordinario della Regione, esterno quindi all’Ibc, per accertare i fatti e le eventuali responsabilità. E intendiamo tutelare il buon nome e l’immagine dell’ente e di chi ci lavora in tutte le sedi in cui sarà necessario farlo. Adotteremo tutte le misure necessarie per colpire i colpevoli, e saremo inflessibili, non guarderemo in faccia a nessuno”. Clicca qui per vedere il video promo della consegna del Tapiro d’Oro nella puntata di oggi, 10 aprile 2017.

