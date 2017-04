THE WALKING DEAD 7/ Oggi, lunedì 10 aprile 2017, non va in onda: ecco perchè

The Walking Dead

THE WALKING DEAD 7, OGGI NON VA IN ONDA (lunedì 10 aprile 2017) - Stasera, lunedì 10 aprile 2017, il piccolo schermo di Fox non manderà in onda un nuovo episodio di The Walking Dead 7: la settima stagione della serie apocalittica si è conclusa lo scorso 3 aprile, a sole 24 ore dalla messa in onda americana. Niente cliffhanger, questa volta: Lucille, la spietata mazza del villain Negan, non ha lasciato nessuno con il fiato sospeso. Rick, ancora a capo del gruppo, ha rischiato davvero grosso, ad un passo dal perdere - in un colpo solo - il figlio Carl e la donna che ama, Michonne. L’intervento finale di Carol si è rivelato davvero fondamentale, così come il sacrificio di Sasha. Non è mancato il tradimento di Jadis, ma il sipario è calato proprio nel momento in cui lo scontro dichiarato è pronto per cominciare. Tutti i presupposti sembrano essersi assestati, come soldati in postazione, ma in realtà scavando a fondo le domande relative alla prossima (e ottava) stagione sono molte. Eugene, per esempio: deciderà di rimanere dalla parte di Negan per aver salva la vita? E come potrebbe reagire di fronte ad una vittoria dello sceriffo e dei suoi? E Maggie, invece? Partorirà il figlio di Glenn? I membri di Oceanside decideranno di scendere in campo?

