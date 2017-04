THOR RAGNAROK/ Trailer, Video: il film con Chris Hemsworth e Mark Ruffalo dal 25 ottobre al cinema

Thor Ragnarok

THOR RAGNAROK, TRAILER VIDEO: LE PRIME IMMAGINI DEL FILM CON CHRIS HEMSWORTH E MARK RUFFALO. IL REGISTA TAIKA WAITITI - Il film Thor Ragnarok è stato diretto dal regista neozelandese Taika David Waititi che è conosciuto anche come Taika Cohen. Il classe 1975 ha iniziato la sua carriera come attore nel 1999 nel film di Robert Sarkies ''Scarfies''. Da regista invece ha fatto il suo esordio nel 2003 con un cortometraggio dal titolo ''Two cars, one night''. Il primo vero successo è arrivato nel 2014 con What we do in the shadows. Quest'anno l'abbiamo visto al cinema con il film Selvaggi in fuga. Nel film Thor Ragnarok, sua ultima regia, l'abbiamo visto anche protagonista di un simpatico cameo. Staremo a vedere se il film, di cui è uscito oggi il trailer, riuscirà ad avere un ottimo successo o meno.

THOR RAGNAROK, TRAILER VIDEO: LE PRIME IMMAGINI DEL FILM CON CHRIS HEMSWORTH E MARK RUFFALO - In Italia Thor Rangrok uscirà il prossimo venticinque ottobre distribuito dalla Walt Disney. Il film vedrà nei panni di Thor ancora una volta Chris Hemsworth e Mark Ruffalo in quelli di Mark Ruffalo. Ci sarà poi ancora una volta Tom Hiddleston in quelli di Loki. Il nuovo personaggio cattivo della serie invece sarà Hela interpretato dalla splendida Cate Blanchett. Il film racconterà le avventure di un Thor reso prigioniero su un pianeta alieno e costretto in una splendida arena a sfidarsi colpo su colpo con Hulk. Tra le definizioni più interessanti del film c'è quella che lo vede come un ''road movie'' con protagonisti proprio i due supereroi. Nel trailer possiamo vedere come, ovviamente, a farla da protagonista saranno ancora una volta gli effetti speciali. Il film poi sarà sicuramente concentrato sui personaggi della Marvel e sulle loro particolarità che da moltissimo tempo regalano la possibilità di girare un successo dopo l'altro. CLICCA QUI PER IL TRAILER DI THOR RAGNAROK

