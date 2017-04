TU LA CONOSCI CLAUDIA?/ Su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo (oggi, 10 aprile 2017)

Tu la conosci Claudia?, film prima serata

TU LA CONOSCI CLAUDIA?, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 10 APFILE 2017: IL CAST - Tu la conosci Claudia?, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 10 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia prodotta in Italia nel 2004 e diretta dal regista Massimo Venier che ha anche dato il proprio contributo per la stesura del soggetto e l’adattamento della sceneggiatura mentre nel cast oltre al trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo figurano anche Paola Cortellesi, Ottavia Piccolo, Silvana Fallisi e Marco Messeri. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TU LA CONOSCI CLAUDIA?, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 10 APFILE 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista una donna di nome Claudia (Paola Cortellesi), moglie di Giovanni (Giovanni Storti) il cui matrimonio però è agli sgoccioli a causa di prolungato periodo di crisi. Claudia allora decide di prendere dallo studio della sua psicoterapeuta la cartella di un paziente e attraverso uno stratagemma si incontra con un uomo di nome Giacomo (Giacomo Poretti). L’uomo è anche lui in crisi con sua moglie, i due sono infatti giunti alla separazione e questa esperienza fallimentare della sua vita gli ha fatto perdere fiducia nelle persone. Tuttavia l’incontro con Claudia lo fa uscire dalla depressione in cui era caduto e si innamora di lei. Questa storia si intreccia con quella di un tassista di nome Aldo (Aldo Baglio) che in passato è stato un amante di Claudia per poi lasciarlo per tornare con Giovanni. Proprio per Aldo la figura di Giovanni è ingombrante nella sua vita in quanto gli sembra di trovarlo in ogni persona che incontra. Giovanni però, si accorge che sua moglie è spesso lontana da casa così sospettando di lei inizia a seguirla ed è così che si accorge della sua relazione con Giacomo. Decide allora di seguirlo, ma sulle sue tracce vi è Aldo così i tre in una sorta di inseguimento a catena finiscono con il tamponarsi. Giovanni e Giacomo si conoscono e diventano amici, lo stesso fa Giacomo e Aldo. Tuttavia Claudia decide di partire per stare un po’ da sola, così lascia Giacomo con una lettera. Quando i restanti due vengono a sapere la cosa decidono di partire alla volta della Calabria per incontrare la donna e chiederle chi è l’uomo con il quale vuole stare.

© Riproduzione Riservata.