UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni 10 aprile: Vittorio ritorna alla normalità, ma Luca...

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 10 APRILE: L'ULTIMA MOSSA DI LUCA - Rai 3 trasmetterà questa sera la prima puntata di Un posto al sole della settimana, nella quale ci sarà ancora spazio per gli intrighi di Luca. Pronto a tutto per uscire pulito dalle accuse mosse da Vittorio, il poliziotto tenterà un'ultima disperata mossa: sarà ancora il giovane Del Bue a subirne le conseguenze? Ignaro del pericolo che potrebbe correre, Vittorio cercherà di riprendere la sua vita normale, potendo contare dell'appoggio della sua famiglia e dei suoi due inseparabili amici Patrizio e Rossella. La famiglia Del Bue non sarà l'unica ad affrontare gravi problemi a Palazzo Palladini: Roberto dovrà infatti occuparsi di Cristina, ma sarà in grossa difficoltà, tanto da essere costretto a chiedere aiuto ad Andrea e Arianna. La situazione dovrebbe tuttavia rientrare nella normalità quanto prima: dopo essersi attardata per recarsi a Londra per una visita a Lorenzo, la neo-signora Ferri si preparerà a rientrare a Napoli per raggiungere il marito. Anche oggi non potrà mancare lo spazio per Raffaele, presente in ogni puntata della soap partenopea. Il marito di Ornella si recherà infatti in visita nella scuola di cucina frequentata dal figlio Patrizio.

