UNA VITA/ Anticipazioni italiane e spagnole: Ramon sottoposto ad operazione, sopravviverà?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: SUSANA PRONTA PER LA VERITA' - Le ferite causate da Arturo a Simon, saranno un duro colpo per Susana, che farà ricoverare il ragazzo in ospedale. Nelle prossime puntate spagnole di Una vita, la proprietaria della sartoria non lascerà per un solo istante il capezzale del figlio, promettendo a se stessa che tutto cambierà al suo risveglio. Basta menzogne, la donna avrà bisogno di essere felice al fianco di colui che aveva abbandonato molti anni prima e che ora non vorrà perdere di nuovo. La verità molto presto diventerà di dominio pubblico? Nel frattempo anche Elvira sarà molto preoccupata per Simon anche se non potrà accertarsi in prima persona delle sue condizioni. Il padre, infatti, la terrà segregata in casa, costringendola a chiedere l'aiuto di Maria Luisa. Sarà la sua cara amica a presentarsi in clinica, testimoniando in prima persona la disperazione di Susana. Sarà lei per prima ad essere informata del legame con il maggiordomo?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 10 APRILE: RAMON SOPRAVVIVE ALL'OPERAZIONE? - I telespettatori di Una vita sono rimasti con il fiato sospeso dopo avere assistito all'avvincente puntata trasmessa ieri sera in seconda serata. Se per Maximiliano non c'è stato nulla da fare a causa delle ferite causate dall'esplosione, Ramon si troverà in ospedale dove le sue condizioni continueranno ad essere gravissime. Il marito di Trini dovrà essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per rimuovere una scheggia che si è conficcata nel suo petto e potrà contare sull'appoggio della moglie e della figlia. Maria Luisa sarà in pena anche per le sorti di Victor, a sua volta in ospedale, anche se la sua prognosi sarà meno grave. Purtroppo non ci sarà nulla da fare per Maximiliano, deceduto dopo avere confessato a Ramon la verità sulle origini di Victor. Rosina e Leonor non potranno fare altro che piangere la morte del marito e padre, trovando tutto il coraggio possibile nell'organizzazione della veglia funebre.

© Riproduzione Riservata.