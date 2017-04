UNA VITA/ Anticipazioni spagnole 11 aprile: Susana chiede perdono a Simon e promette di aiutarlo

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 11 APRILE: SIMON PERDONA SUSANA - Una vita tornerà domani in Spagna per una avvincente puntata caratterizzata da un confronto chiarificatore tra Simon e Susana. Il maggiordomo, ancora ricoverato in ospedale, riprenderà i sensi trovando la madre al suo fianco. La donna sarà in lacrime, disperata di fronte al rischio di poter perdere il figlio, ma Simon la tranquillizzerà. Dirà a Susana che potrà dimenticare l'abbandono e anche le recenti vicissitudini tra loro. Ci sarà però una richiesta d'aiuto che riguarderà Elvira: Simon sarà preoccupatissima per le sorti dell'amata, che potrebbe subire le ripercussioni del padre per quanto accaduto. Per questo Susana dovrà fare in modo che Elvira lasci quella casa e aiutarla a nascondersi per evitare che le accada qualcosa di terribile. Dopo avere raccontato al figlio i motivi dell'abbandono, Susana accetterà organizzando un piano per portare a termine tale richiesta d'aiuto. Anche per Leonor e Pablo arriverà l'ora dei chiarimenti: il fratello di Manuela leggerà la lettera ricevuta dalla moglie da Fernando Poo, apprendendo i motivi della sua urgentissima necessità di denaro: dovrà pagare il suo riscatto e quello di Hibiba dalla schiavitù. Non ci sarà quindi tempo da perdere se le due donne non vorranno finire in grossi guai, rischiando la loro stessa vita.

