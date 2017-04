UNTI E BISUNTI 3/ Anticipazioni puntata 10 aprile 2017: Chef Rubio in Valle D’Aosta e in Spagna

Chef Rubio (LaPresse)

UNTI E BISUNTI 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 APRILE 2017: VALLE D’AOSTA - Nuove scoperte culinarie in compagnia di Chef Rubio sono in programma stasera sul Nove: la rete, a partire dalle 21.15, manderà in onda due episodi della terza stagione di Unti e Bisunti. Il pubblico è partito dalla Calabria, visitando poi diverse regioni dell’Italia, come la Puglia e l’Umbria: la grande promessa relativa alle puntate ancora “in cantiere” (ma già trasmesse in prima tv su DMAX) si identifica in un salto oltre confine. Ma andiamo con ordine: più tardi, a Unti e Bisunti 3, Chef Rubio partirà dalla Valle D’Aosta, saltellando tra un rifugio all’altro e ponendo come sempre tradizioni ed usanze del posto sotto i riflettori. I paesaggi di montagna saranno il “condimento” perfetto per piatti come la costoletta di vitello, la polenta concia e la fonduta. E la curiosità è già alle stelle.

UNTI E BISUNTI 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 APRILE 2017: SPAGNA - Arriverà poi il momento di lasciare il Belpaese, e avventurarsi in Spagna, a Figures: dimenticatevi dunque piatti strettamente legati alle nostre terre, e siate pronti a destreggiarvi tra tapas (alle olive? calde, con i camalari?), fideua (molto simile alla paella) e anciova a lo picant. Se Chef Rubio è nuovamente pronto a fare compagnia al pubblico televisivo sul Nove, insieme ad Uniti e Bisunti 3, non è detto che qualcuno non abbia avuto occasione - nei giorni scorsi, dal 4 al 9 aprile per la precisione - di vederlo all’opera di persona in occasione della presentazione di Origami italiani all’interno della Design Week di Milano. L’evento si è concluso proprio ieri sera, e tramite social non sono mancati i saluti di Gabriele Rubini: clicca qui per vedere il post.

