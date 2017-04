UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Luca Onestini, Cecilia spazza via la concorrenza! (Trono Classico)

Uomini e donne, trono classico

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: CECILIA SPAZZA VIA LA CONCORRENZA! - Soleil Sorgè e Giulia Latini continuano a contendersi il cuore di Luca Onestini, che a poche settimane dalla fine del suo percorso nel trono classico di Uomini e Donne non sembra aver deciso da che parte stare. L’atteggiamento del corteggiatore, nelle ultime settimane, non ha fatto altro che alimentare le polemiche, che hanno portato a una serie di scontri molto accesi proprio fra le due ragazze alla sua corte. Le due corteggiatrici, però, dovranno presto far fronte comune contro la nuova arrivata, Cecilia, che come vedremo nella prossima esterna, riuscirà a conquistare la fiducia di Luca e a lasciarsi travolgere dalla passione che nutre nei suoi confronti. Cecilia rappresenta una minaccia per le storiche corteggiatrici di alla corte del tronunista? Sembrerebbe proprio di sì, soprattutto perché la nuova arrivata è riuscita, in breve tempo, ad sfruttare le debolezze delle sue avversarie a proprio favore, portando quella ventata di freschezza di cui il trono di Luca Onestini forse aveva bisogno.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: LUCA ONESTINI VICINO ALLA SCELTA - Anche se il percorso di Luca Onestini nel trono classico di Uomini e Donne si avvia ormai alle fasi conclusive, non è ancora facile capire su quale corteggiatrice ricadrà la sua scelta e se in un primo momento era Giulia Latini la grande favorita, oggi la scelta potrebbe invece ricadere su Soleil. Le ultime esterne realizzate dal tronista, infatti, sembrano avvalorare questa tesai, ma l’arrivo di Cecilia, una nuova affascinante corteggiatrice richiesta qualche tempo fa proprio da Luca, non ha fatto altro che agitare ulteriormente le acque. Soleil, che come abbiamo visto nel corso delle ultime puntate del trono classico non ha gradito particolarmente la decisione del suo tronista, riuscirà a mettere da parte ogni rancore per uscire nuovamente con lui in esterna, un’occasione che le servirà per chiarirsi le idee ma anche per dimostrare a Luca quanto sia sincero l’affetto che prova nei suoi confronti. Nel parterre, però, Marco Cartasegna non potrà fare a meno di sottolineare come il suo carattere eccessivamente freddo spesso la faccia apparire agli occhi degli altri come costruita, istigando in Luca il dubbio che Soleil non sia poi del tutto sincera nei suoi confronti.

© Riproduzione Riservata.