Uomini e Donne/ Anticipazioni: Tina vs Gemma, lo scontro si riaccende a colpi di bisturi (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: TINA VS GEMMA,LO SCONTRO SI ACCENDE A COLPI DI BISTURI! - Scontri, battibecchi e malumori hanno caratterizzatole ultime puntate del trono over, dove gli scontri sono stati all’ordine del giorno soprattutto a causa delle polemiche scatenate dalle donne del parterre. Nei prossimi episodi, in particolare, si continuerà a discutere sul tema che ha infiammato gli animi di Gemma e Tina, quello dei "ritocchini", ma stavolta si affronterà la questione con l’aiuto di un esperto, che raggiungerà lo studio di Uomini e Donne per mettere a tacere, una volta per tutte, il pettegolezzo secondo il quale Tina sarebbe risorsa al bisturi per avere dei lineamenti un po’ più armonici. L’esperto, infatti, non potrà fare altro che confermare la versione dell’opinionista, garantendo che i suoi tratti sono un dono di madre natura; la sua opinione, però, non frenerà gli attacchi delle due donne, che daranno vita a una nuova discussione nel parterre, dove ben presto gli animi si infiammeranno nuovamente.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GRAZIELLA RINUNCIA A MANFREDO? - Nel trono over è in arrivo una nuova delusione per Graziella, che dopo aver dato il via a una nuova conoscenza con Manfredo, ha dovuto arrendersi di fronte alle remore di lui, che per telefono le ha confessato di non voler accelerare i tempi mettendo momentaneamente fine alla loro frequentazione. La donna, al centro del parterre proprio per parlare di questa vicenda, si confronterà con i presenti rivelando ciò che pensa del cavaliere, ma infine ammetterà di essere stata forse troppo affrettata. A scatenare la sua insistenza, a quanto pare, sono stati quei sentimenti così travolgenti provati nel giro di breve tempo, ma dovrà arrendersi di fronte alle parole del cavaliere, che pur trovandola attraente, non sente ancora del trasporto nei suoi confronti. Manfredo, inoltre, ammetterà di essere del tutto confuso, e a causa di ciò cercherà di prendere del tempo prima di decidere sul da farsi. C’è ancora una speranza per Graziella?

