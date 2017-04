Uomini e Donne / Anticipazioni oggi, 10 aprile: Luca bacia Cecilia, ma arriva una rivelazione...

Luca Onestini (Uomini e Donne)

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Classico: Luca e Soleil sempre più vicini, nuovi baci in esterna (10 aprile 2017) - La settimana ha inizio con una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne molto accesa. Dopo l'ingresso in studio di tronisti e corteggiatori, Maria De Filippi parte con Luca Onestini che dopo lascorsa puntata ha deciso di seguire Giulia ma non Soleil, ritenendola più donna e matura, paragone che non piace affatto alla Latini. Ecco però partire l'esterna con Soleil: la corteggiatrice non si presenta inizialmente, ma ha per lui un bigliettino e un video che racchiude i loro momenti più belli. Poi eccola arrivare, Luca è molto contento e tra loro arrivano nuovi baci. In studio Tina la difenisce una grande esterna, Soleil invece ammette che è stato difficile andare via mentre Marco Cartasegna la trova costruita rispetto ad un Luca molto preso da lei. Giulia accusa la rivale di fare le stesse cose per cui criticava lei e inevitabilmente si scatena la discussione, ma Luca dichiara invece di averla apprezzata.

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Classico: Luca bacia Cecilia, colpo di scena in studio (10 aprile 2017) - Intanto sia Luca che una corteggiatrice nota come Marco parli sempre di Soleil, ma è Jack a difenderlo, dichiarando che ognuno è libero di dire la sua. Giulia chiede poi a Luca se la loro esterna sia stata fatta prima o dopo quella con Soleil che la accusa di fare domande inutili, ma in suo soccorso arrvi la tronista Rosa che chiede alla Sorgè di pensare al suo percorso. Ecco l'esterna con Giulia durante la quale i due ritrovano finalmente l'armonia. Ma Maria De Filippi annuncia che è quella con Cecilia l'esterna che le due corteggiatrici "storiche" devono guardare: in piscina i due scherzano, giocano e si avvicinano fino all'arrivo del bacio. Luca definisce la cosa davvero inaspettata, Giulia è molto seccata mentre Soleil ridacchia e Marco ritiene che non stia costruendo nulla. Luca ammette che per lui la più bella “oggettivamente” è Soleil ma, in una discoteca, sarebbe andato da Cecilia e aggiunge che attualmente pensa solo a tre ragazze, così congeda Valentina.

