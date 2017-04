Cartabianca/ Ospiti puntata 11 aprile: Paola Taverna, Serena Dandini e Gianfranco Vissani

#Cartabianca, programma di Bianca Berlinguer

#CARTABIANCA, OSPITI PUNTATA 11 APRILE 2017: PAOLA TAVERNA, SERENA DANDINI E GIANFRANCO VISSANI - Torna #Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer che racconta l'attualità e la cronaca: quali sono gli ospiti di oggi e i temi su cui si confronteranno? Nella puntata di stasera si parlerà dell'inchiesta sul caso Consip e quindi di attualità politica, ma non mancheranno gli approfondimenti sugli ultimi episodi di cronaca. Negli ultimi giorni giovani musulmane si sono ribellate all'obbligo del velo, ai matrimoni combinati e alle limitazioni imposte dalle loro famiglie: anche loro saranno protagoniste del dibatto sociale odierno. La discussione sarà utile anche per affrontare il delicato tema del rapporto tra l'Islam e la libertà delle donne, aspetti che talvolta appaiono incompatibili. Intanto si sta avvicinando la Pasqua, quindi il mirino di #Cartabianca si sposterà anche sui piatti della tradizione: l'occasione sarà utile anche per confrontare i vegetariani con coloro che consumano carne e che, quindi, mangeranno capretti e agnelli in tale occasione.

#CARTABIANCA, OSPITI PUNTATA 11 APRILE 2017: IN STUDIO ANCHE SALLUSTI, KHALID E DI CIOCCIO - Anche la puntata di oggi, 11 aprile 2017, di #Cartabianca è ricca di ospiti: nello studio di Bianca Berlinguer dalle 21.15 si confronteranno diversi esponenti del mondo politico, giornalistico, cinematografico e culinario. Ci sarà, ad esempio, Paola Taverna, senatrice del Movimento 5 Stelle, mentre il Partito democratico sarà rappresentato dal deputato Chaouki Khalid. Al dibattito parteciperà anche Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale. E ci sarà spazio anche per gli interventi di Elena Di Cioccio, attrice e conduttrice, e Serena Dandini, autrice tv e scrittrice. Il tema pasquale verrà discusso anche con lo chef stellato Gianfranco Vissani, con il quale si parlerà anche dei piatti della tradizione. Poco fa ha già anticipato la sua posizione, che esporrà approfonditamente a #Cartabianca: «Evviva la carne! Le tradizioni sono la nostra Storia, possiamo migliorare ma non cancellare la nostra identità!Libertà di pensiero e di Azione», ha scritto il celebre cuoco su Twitter.

