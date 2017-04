APB/ Anticipazioni puntata 11 aprile 2017: Ada tradita da un amico bombarolo

APB, in prima Tv assoluta su Fox

APB, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, martedì 11 aprile 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di APB, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "Hate of Comrades". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati: Gideon (Justin Kirk) prosegue il suo pattugliamento su strada, ma le sue azioni metteranno a rischio l'inseguimento di un criminale. Si lancerà infatti con Theresa (Natalie Martinez) in una missione ad alta velocità, ma finiranno per andare a sbattere. L'agente richide quindi in seguito che adotttino alcune pratiche già consolidate della Polizia, come l'ausilio dell'unità cinofila. Anche se il cane individuerà l'auto del rapinatore in fuga, finirà per rimanere ferito a causa dell'esplosione del mezzo. Ada (Caitlin Stasey) scopre in seguito che il criminale non abita in realtà in quella zona e Theresa propone a Gideon di seguirla nel controllo di un'autofficina, in cui vengono messe in atto le modifiche necessarie alle auto per le corse clandestine. Mentre si trovano in viaggio, l'agente pretende tuttavia che Gideon rimanga al di fuori del perimetro per evitare ulteriori situazioni di pericolo. L'ingegnere invece fa di testa sua e si introduce all'interno. Il meccanico rivela alla fine che il sospettato potrebbe essere Jed Baxter (James Fierro), a cui ha venduto un pezzo di ricambio per il suo bolide. Il secondo inseguimento del rapinatore non va a buon fine e Brandt (Taylor Handley) si propone per trovarsi in prima linea per ombatttere il criminale. Più tardi, Theresa parla apertamente con Gideon, perché crede che l'incidente accaduto quella mattina possa portarlo a volere un altro poliziotto al suo fianco. L'ingegnere tuttavia crede molto in lei e le dà carta bianca. Intanto, Ada (Caitlin Stasey) mette a punto un dispositivo per rendere concorrenziale la moto di Brandt, in modo che possa competere con l'alta velocità di Jed.

APB, ANTICIPAZIONI DELL'11 APRILE 2017, EPISODIO 3 "HATE OF COMRADES" - Il 13° Distretto risponde ad una chiamata di un amico di Murphy, Linc, un poliziotto in penssione che lavora come guardia di sicurezza. E' uno degli utilizzatori della APB, ma viene uciso poco dopo aver lanciato una richiesta d'aiuto tramite la app da cinque ladri di gioielli, armati di mitra. La squadra inizia quindi a cercare di arrestare qualcuno dei criminali, ma quando riesce a catturare un sospettato, quest'ultimo non intende fornire alcuna informazione. Gideon deve quindi ridisgnare una sedia che sfrutti i sensori biometrici per misurare i livelli di stress del sospettato. La rapina in gioielleria si rivelerà essere solo parte di un piano più grande, che prevede la rapina di un camion blindato pieno di soldi. La minaccia viene in seguito scongiurata quando la bomba cche i ladri stavano trasportando esplode. All'insaputa di Gideon e delle forze di Polizia, l'ordigno è stato creato da un amico di Ada, che in seguito richiede il suo aiuto.

