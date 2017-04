amici 2017

Amici 16 Serale, ed.2017, anticipazioni registrazione 15 aprile: Emma Marrone protagonista - Un vero e proprio mistero è quello legato alla figura di Emma Marrone nel nuovo serale di Amici 16 in onda il 15 aprile scorso. Le anticipazioni a riguardo sono proprio un po' confuse ma quello che è certo è che la nostra Brown sarà protagonista volente o nolente. La salentina era dietro le quinte del programma e avrebbe dovuto cantare ed esibirsi ma non lo ha fatto, sembra, per un calo di voce. Resta il fatto che è stata ugualmente tirata in ballo dal pubblico presente e dallo stesso Morgan dopo l'ennesima discussione. Il coach non manda giù le critiche del pubblico e anche nella registrazione che si è tenuta domenica pomeriggio la "lite" non è mancata. Mike Bird e Shady hanno avuto da ridire sulle scelte di Morgan, le stesse che, secondo loro, li sta portando verso l'eliminazione certa (vedi il caso di Oliviero). Le continue accuse spingeranno il coach a chiedere proprio ad Emma Marrone di intervenire e di sedersi al suo fianco per guidare insieme questa squadra ma lei dirà di no, almeno all'inizio. Tutto è destinato a cambiare?

Sembra proprio di sì. Secondo le ultime anticipazioni della registrazione di Amici 16 sembra proprio che Emma Marrona abbia detto no alla proposta di Morgan ma che Maria De Filippi abbia poi deciso di intervenire non solo per placare i toni ma anche per spingere la sua pupilla a pensarci. Sembra proprio che la conduttrice abbia poi chiuso la questione dicendo "Ci penserà". I fan sono convinti che, complici i battibecchi tra Morgan e il pubblico e gli ascolti in crisi, Emma Marrone possa davvero tornare nel programma per essere parte attiva. Sarà così? Non ci rimane che attendere la prossima registrazione, fissata per il prossimo 16 aprile, per scoprirà cosa succederà.

