BAARIA/ Su Rete 4 il film diretto da Giuseppe Tornatore (oggi, 12 aprile 2017)

BAARIA, film prima serata

BAARIA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 11 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Baaria, il film in onda su Rete 4 ogi, martedì 11 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere drammatica che è stata scritta e diretta nel 2009 da Giuseppe Tornatore (Nuovo cinema paradiso, La leggenda del pianista sull'Oceano, La migliore offerta) ed interpretata da Francesco Scianna (Il più bel giorno della mia vita, Una storia sbagliata, Allacciate le cinture), Margareth Madè (Una donna per la vita, E fuori nevica, la miniserie tv La mia casa è piena di specchi) e Lina Sastri (Ecce Bombo, La posta in gioco, Piccoli equivoci). Baaria è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia del 2009, per essere poi distribuito dal novembre seguente. Il film ha vinto numerosi riconoscimenti ma è stato anche al centro di diverse polemiche. Baaria è stato nominato al Golden Globe come miglior film straniero e ha vinto molti dei più prestigiosi riconoscimenti cinematografici italiani, fra cui 2 David di Donatello, 2 Globi d'Oro, un Ciak d'Oro e un Nastro d'Argento. A livello commerciale il film è stato invece un flop, essendo costato oltre 25 milioni di euro (con contributo pubblico) ed avendone incassati meno della metà. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

BAARIA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 11 APRILE 2017: LA TRAMA - Anni '30 del Novecento, a Baaria, un piccolo comune siciliano, vive Peppino (Francesco Scianna). La sua famiglia è sempre stata in condizioni economiche abbastanza precarie, quindi Peppino ha dovuto lavorare fin da piccolo invece di andare a scuola. Poco dopo la fine della guerra Peppino riesce a sottrarre dei soldi da una banca, e li utilizza per comprarsi una piccola mandria di mucche. Le condizioni economiche della famiglia sono ora un po' migliorate, grazie anche alle mucche portare da Peppino, che ben presto aderisce al Partito Comunista e diventa un attivista di professione. Intanto Peppino si fidanza con Mannina (Margareth Madè), una ragazza sua compaesana, ma i genitori di lei, a causa della precaria situazione economica della famiglia di Peppino, la costringono a fidanzarsi con uomo economicamente più sicuro. Nonostante tutto Peppino e Mannina decidono di portare avanti clandestinamente la loro reazione.

© Riproduzione Riservata.