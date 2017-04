BELEN RODRIGUEZ/ News: la festa di Santiago negli scatti di nonna Veronica, foto (11 aprile 2017)

Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA FESTA DI SANTIAGO NEGLI SCATTI DI NONNA VERONICA, FOTO - Sono quattro gli anni compiuti domenica da Santiago, figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ormai il bimbo è quasi un “ometto” e per lui la famiglia della showgirl argentina ha organizzato una bella festa con tanti amici, musica, un intrattenitore e tante leccornie. Nonna Veronica Cozzani ha pubblicato sulla sua pagina Instagram tutti i momenti salienti del party organizzato a casa Rodriguez. In uno degli scatti vediamo il piccolo Santiago protagonista di un esperimento del mago: sopra la sua testolina c’è della schiuma da cui si innalza una grande bolla o “burbuja”, come scrive in spagnolo nonna Veronica (Clicca qui per vedere la foto). In un altro scatto vediamo il figlio di Belen e i suoi amichetti alle prese con la “piñata”, conosciuta da noi come “pentolaccia”: si tratta di un gioco dove i partecipanti, bendati, devono colpire e rompere con un bastone un contenitore appeso al soffitto ripieno di dolcetti. Mentre in Italia si tratta di una tradizione popolare delle festività carnevalesche, in Centro e Sud-America è un passatempo per le feste dei bambini. Clicca qui per vedere Santiago e i suoi amici alle prese con la piñata.

© Riproduzione Riservata.